L’attore brasiliano Wagner Moura è stato inserito dalla rivista Time nella lista delle 100 persone più influenti al mondo per il 2026, ottenendo un'ulteriore consacrazione internazionale. Scelto tra le “Icons” della classifica, Moura è apparso anche in copertina. Questo prestigioso riconoscimento segue il successo internazionale del film “L’Agente segreto”, diretto da Kleber Mendonça Filho, dove Moura ha interpretato il ruolo di protagonista. La sua performance gli è valsa una candidatura all’Oscar come miglior attore, rendendolo il primo brasiliano nella storia a raggiungere tale traguardo in questa categoria.

Ambientata durante la dittatura militare brasiliana, la pellicola ha avuto un notevole impatto globale, specialmente negli Stati Uniti, e ha permesso a Moura di vincere il premio come miglior attore al Festival di Cannes. Time descrive l’attore come una figura “atipica” nel panorama contemporaneo, capace di coniugare un’intensa interpretazione con uno stile personale distante dalle logiche dello star system. La rivista lo definisce un “antidoto analogico” nell’era digitale, evidenziando le sue abitudini, come l’ascolto di musica in vinile e la scelta di non usare i social media. Il suo lavoro è profondamente influenzato dalla formazione in giornalismo e dal legame con la letteratura, spesso orientato verso tematiche sociali e politiche.

Il suo “charme discreto” e l’ironia caratterizzano una presenza scenica originale. La carriera di Moura è improntata all'impegno per la democrazia, la libertà e la giustizia sociale, con un’attività che si estende dalla recitazione alla regia e al teatro, veicolando messaggi politici e civili.

Impegno artistico e resistenza civile

Nella presentazione su Time, Jeremy Strong ha evidenziato come Moura abbia utilizzato l’arte come strumento di resistenza politica, in particolare durante il governo Bolsonaro in Brasile (2019-2023). Il suo lavoro in “L’Agente segreto” e il debutto alla regia con “Marighella”, un film che condanna apertamente la dittatura militare, esemplificano questa fusione tra espressione artistica e impegno civile.

Al Festival di Cannes, la performance di Moura in “L’Agente segreto” è stata definita trascendente, capace di condurre il pubblico nel cuore della storia. La sua attività teatrale, inclusa la partecipazione all’adattamento de “Il nemico del popolo” di Ibsen, conferma il suo impegno su temi di verità e opposizione al potere. Robert De Niro, in un discorso a Cannes, ha affermato che gli “artisti come Moura” rappresentano una minaccia per il potere autoritario, ribadendo che “i fascisti dovrebbero temere l’arte”.

Carriera, produzioni e influenza culturale

Wagner Moura aveva già ottenuto popolarità globale con ruoli come quello di Pablo Escobar nella serie “Narcos”, ma il recente riconoscimento di Time suggella un percorso artistico di profondo impatto.

“L’Agente segreto” ha rappresentato un momento di svolta per il cinema brasiliano, portando le vicende storiche nazionali all’attenzione internazionale. Parallelamente, “Marighella” ha esplorato la vita di Carlos Marighella, figura chiave della resistenza contro la dittatura militare.

L’approccio personale di Moura, lontano dal digitale mainstream, unito alla sua formazione giornalistica e all’approfondimento letterario, lo rende un esempio di interprete impegnato e di artista capace di dialogare con i temi contemporanei. Il suo nome oggi simboleggia non solo il successo nella recitazione, ma anche l’importanza della libertà di espressione e della funzione sociale dell’arte.