Rai5 ha proposto in prima visione il documentario "Warhol un profeta americano", diretto da Tania Goldenberg e introdotto da Jacopo Veneziani nell'ambito del ciclo Art Night. L'opera ha offerto un ritratto approfondito di Andy Warhol, figura centrale e massimo interprete della Pop Art internazionale. Il film ha ripercorso l'intero cammino umano e artistico di Warhol, dagli anni dell'infanzia trascorsi in Pennsylvania fino all'affermazione a New York, dove si distinse inizialmente come illustratore pubblicitario per poi diventare un protagonista indiscusso della scena artistica americana e mondiale.

Attraverso le testimonianze di nipoti, amici, collaboratori e studiosi, il documentario ha esplorato i momenti salienti della vicenda personale e creativa di Warhol. Sono emersi temi centrali come il suo rapporto con la madre, il culto dell'immagine nella società dei consumi e il suo desiderio di essere contemporaneamente al centro e ai margini del mondo. Un'influenza decisiva fu quella della chiesa di Pittsburgh e delle sue icone bizantine, immagini sacre del cristianesimo orientale che plasmarono profondamente il suo immaginario visivo e la sua successiva produzione artistica, caratterizzata dalla serialità.

L'artista e le icone della società dei consumi

Il documentario ha evidenziato come Warhol abbia saputo trasformare oggetti e volti della cultura di massa in vere e proprie icone del Novecento.

Le zuppe Campbell, la Coca-Cola, i ritratti di Elvis Presley e Marilyn Monroe divennero, grazie al suo genio, i nuovi simboli di un'epoca votata al consumo e al culto dell'immagine. L'apertura della Factory, il suo celebre laboratorio artistico, segnò un momento cruciale, definendo un metodo basato sulla serialità e su un distacco emotivo. La filosofa Meriam Korichi ha spiegato questa scelta come un tentativo di "mettersi fuori da sé, dalla propria sensibilità", per diventare una macchina, un vero e proprio obiettivo artistico.

La morte e il sacro nell'opera di Warhol

Nonostante la brillantezza delle sue creazioni, il tema della morte si fece strada precocemente nella sua arte. Le serie dei "Disasters", l'immagine della sedia elettrica, le perdite familiari e, in particolare, la ferita profonda lasciata dall'attentato subito nel 1968 per mano di Valerie Solanas, modificarono per sempre il suo corpo e il suo sguardo.

Il documentario ha analizzato come il suo lavoro si sia trasformato, esplorando opere successive come "Skulls", "Shadows" e "L'Ultima Cena", nelle quali il sacro e la morte tornarono prepotentemente in primo piano, dimostrando che la sola superficie non era più sufficiente.

L'eredità di Warhol e la sua influenza

L'influenza di Andy Warhol si estese ben oltre il mondo delle arti visive, permeando la cultura di massa, la pubblicità e i linguaggi della contemporaneità. La sua straordinaria capacità di anticipare la centralità dell'immagine e della riproducibilità tecnica gli valse la definizione di "profeta del contemporaneo". Il documentario ha inserito questo percorso nel contesto delle grandi monografie artistiche, approfondendo anche la dimensione personale e psicologica dell'autore.

La narrazione ha permesso di cogliere la doppia tensione che caratterizzava l'identità di Warhol: la propensione a "mettersi in scena" e, al contempo, il bisogno di lasciare affiorare ciò che aveva tenuto nascosto, ovvero sé stesso.

Ancora oggi, Warhol continua a esercitare una profonda influenza sulla cultura globale, come dimostrano le numerose mostre e pubblicazioni a lui dedicate nelle più prestigiose istituzioni museali internazionali. Oltre ai celebri soggetti Pop Art, la sua vasta produzione incluse ritratti seriali, installazioni e significative collaborazioni con musicisti e cineasti, aspetti che vengono costantemente rievocati e studiati.