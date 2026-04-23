Una fotografia sulla separazione di una famiglia di migranti ecuadoriani da parte dell’agenzia statunitense Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha vinto il World Press Photo 2026. Scattata nel 2025 dalla fotografa americana Carol Guzy, l'immagine ritrae Luis, padre, arrestato e separato dalla moglie Cocha e dai figli. Il premio, annunciato il 23 aprile 2026, ha coinciso con l'apertura della mostra itinerante.

L’immagine, "ICE Arrests at New York Court", è stata selezionata tra migliaia di scatti. La giuria ha evidenziato le conseguenze umane delle politiche di detenzione.

È una testimonianza visiva sul dramma della separazione.

Contesto e ruolo del fotogiornalismo

La fotografia di Carol Guzy immortala un momento di forte impatto emotivo nel corridoio di un tribunale federale. La giuria del World Press Photo 2026 conferma il ruolo del fotogiornalismo come strumento di denuncia e racconto delle realtà. Il concorso ha registrato una grande partecipazione. Il reportage documenta le azioni dell’ICE nei tribunali, dove gli arresti si sono intensificati tra chi si presenta per rispettare le procedure legali. La documentazione di Guzy offre una testimonianza diretta delle dinamiche di pressione e sofferenza vissute dai nuclei familiari. Tra i finalisti, due immagini: una sull’emergenza alimentare a Gaza e l’altra sulle donne indigene maya Achi in Guatemala (violenza e giustizia).

Mostra itinerante e World Press Photo

La mostra World Press Photo 2026 apre ad Amsterdam il 24 aprile, subito dopo la proclamazione dei vincitori. Le immagini premiate intraprenderanno un percorso espositivo internazionale, offrendo al pubblico la possibilità di confrontarsi con temi di pressante attualità e con le storie umane dietro le cronache. I vincitori e i finalisti riceveranno un riconoscimento, sottolineando il valore dell'informazione visiva e il ruolo dei reporter. Il riconoscimento a Carol Guzy è un omaggio a una carriera pluridecennale dedicata al fotogiornalismo sociale. Il World Press Photo, fondato nel 1955 ad Amsterdam, rimane il riferimento mondiale per la fotografia d’attualità, promuovendo un linguaggio visivo critico e offrendo una piattaforma di rilievo alle questioni globali.