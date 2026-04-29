Il Ministero della Cultura ha ripristinato i fondi pubblici per il Festival dei Due Mondi di Spoleto e Umbria Jazz, due eventi cardine dell'offerta culturale umbra. L'annuncio, fatto dal senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della Commissione sanità e lavoro del Senato, riguarda il reintegro di duecentottantamila euro per Spoleto e centoventinovemila euro per Umbria Jazz. Il provvedimento segue i tagli inizialmente disposti dal Ministero dell’Economia, motivati da esigenze di cassa legate alle agevolazioni sui costi dei carburanti.

Zaffini ha sottolineato l'impegno mantenuto, evidenziando il rispetto dei tempi per le esigenze di bilancio delle manifestazioni e il suo personale coinvolgimento. Rivolgendosi ai parlamentari del Partito Democratico e al vicepresidente della Giunta regionale dell’Umbria, Tommaso Bori, che avevano espresso preoccupazione, il senatore ha rassicurato: "Per questo governo e per me, è prioritario sostenere eventi che valorizzano l'immagine della nostra regione, offrono una cultura veramente non ideologica e attraggono turisti all'inizio dell'estate".

Rilevanza e impatto dei grandi eventi culturali umbri

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto, giunto alla sessantasettesima edizione, è una delle più prestigiose manifestazioni culturali italiane e internazionali.

Fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, propone ogni estate un ricco programma di musica, danza, teatro e arti visive, richiamando artisti e pubblico globale. Allo stesso modo, Umbria Jazz, nato nel 1973, è tra gli appuntamenti jazzistici più importanti d'Europa, trasformando annualmente Perugia in un palcoscenico per star internazionali e migliaia di appassionati.

La sinergia tra pubblico e privato per la cultura

Il ripristino dei finanziamenti statali garantisce la continuità e la stabilità organizzativa di questi eventi di risonanza internazionale. La loro importanza economica e sociale è rafforzata dal sostegno di partner privati e istituzioni finanziarie, come dimostra il recente rinnovo della collaborazione di Intesa Sanpaolo con il Festival dei Due Mondi.

Questa sinergia tra pubblico e privato è cruciale per accrescere il prestigio di appuntamenti che sono non solo motori culturali, ma anche vettori essenziali per l'attrattività turistica e la promozione dell'Umbria nel panorama globale.