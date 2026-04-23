Mosca ha duramente condannato la decisione della Commissione europea di revocare un finanziamento di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito questa misura, adottata dopo l'invito alla delegazione russa, come “una ricaduta nell’anticultura”. Zakharova ha affermato che tale tendenza si è riaccesa in Occidente negli ultimi anni, aggiungendo: “non si riprenderanno; diventeranno per sempre incivili”. Queste dichiarazioni sottolineano la visione critica di Mosca sulle politiche europee nel settore culturale internazionale.

La Biennale di Venezia: finanziamenti e controversie

La revoca del sostegno economico alla Biennale di Venezia è un caso emblematico delle dinamiche che influenzano il settore culturale europeo, specialmente in relazione alla partecipazione di Paesi coinvolti in controversie politiche. Fondata nel 1895, la Biennale è uno degli eventi espositivi più significativi al mondo, abbracciando arte, architettura, danza, cinema, musica e teatro. Il finanziamento europeo, parte di un ampio programma di supporto, è cruciale per la cooperazione e la visibilità di tali eventi. La decisione di revocare i fondi è legata a valutazioni politiche sulla partecipazione russa, evidenziando come la cultura resti un terreno di confronto tra diverse visioni globali.

Storia, impatto e diplomazia culturale

La Biennale di Venezia, con le sue sedi ai Giardini e all'Arsenale, si è affermata dal 1895 come piattaforma globale per le arti visive e performative, ospitando centinaia di artisti e curatori. Ha assunto un ruolo crescente nella diplomazia culturale, permettendo agli Stati di presentare le proprie espressioni artistiche. Le recenti edizioni hanno superato le 600 mila presenze, confermando il suo notevole impatto culturale ed economico. La presenza o l'assenza di delegazioni statali continua a riflettere le evoluzioni dello scenario internazionale e le complesse interconnessioni tra cultura e politica.