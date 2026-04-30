Il gruppo Zegna ha chiuso il primo trimestre del 2026 con ricavi che si attestano a 470,2 milioni di euro. Questo risultato segna una crescita significativa, pari al 2,5% a cambi correnti e un robusto +7,4% su base organica e a cambi costanti. L'incremento è stato principalmente trainato da una marcata accelerazione del canale retail, noto come Direct-to-Consumer (DTC), e in particolare dalla performance eccezionale del brand Zegna, che ha registrato un'espansione organica dell'11%.

Il canale DTC si conferma un pilastro fondamentale per il gruppo, avendo contribuito all'85% delle vendite branded nel periodo in esame, raggiungendo i 371,9 milioni di euro.

Questo segmento ha evidenziato un'ulteriore crescita del 14,2% a tassi di cambio costanti. La dinamica positiva ha coinvolto tutti i principali marchi del gruppo: oltre a Zegna, anche Thom Browne e Tom Ford Fashion hanno mostrato risultati in crescita e in accelerazione rispetto al trimestre precedente, consolidando la loro posizione nel mercato del lusso.

La solidità del gruppo Zegna si riflette anche nella performance geografica, con risultati incoraggianti in tutte le aree chiave. Le Americhe hanno continuato a distinguersi con una crescita a doppia cifra, segnando un notevole +17,5%. Anche la regione della Greater China ha confermato un andamento positivo, chiudendo il trimestre con un incremento del 5,3%.

La forte spinta del canale retail ha permesso di compensare efficacemente un calo del 17% registrato nel segmento wholesale, sottolineando la strategicità dell'approccio diretto al consumatore per la crescita complessiva del gruppo.

La strategia di crescita e la visione di Ermenegildo Zegna

Commentando i risultati, Ermenegildo 'Gildo' Zegna, presidente esecutivo del gruppo, ha delineato la visione futura: “Guardando al futuro, il nostro approccio 'think slow, act fast' continuerà a guidare il Gruppo nel compiere scelte ponderate e nel tradurle in azioni rapide ed efficaci, portando avanti la nostra visione con rigore, preservando nel contempo agilità e flessibilità. In un contesto come quello attuale sempre più sfidante è essenziale adattarsi rapidamente, mantenendo una chiara focalizzazione sugli obiettivi di lungo periodo”.

Il presidente ha inoltre evidenziato che il 2026 si è aperto con una performance complessivamente positiva per tutti i brand sotto la gestione del gruppo. La crescita organica del 7% è stata attribuita a una strategia di lungo periodo, sviluppata nel tempo e ora pienamente implementata con disciplina e determinazione. Questi risultati non solo attestano la capacità del gruppo di prosperare in contesti di mercato complessi, ma anche la sua resilienza e la chiara prospettiva strategica.

Il posizionamento globale e i pilastri del Gruppo Zegna

Fondato nel 1910 a Trivero, il gruppo Zegna si è affermato come una delle realtà leader nel settore della moda lusso maschile, vantando una presenza internazionale consolidata.

Negli ultimi anni, il gruppo ha rafforzato la propria strategia attraverso un significativo sviluppo del canale retail e un'espansione mirata del portafoglio brand, che include ora marchi di prestigio come Thom Browne e Tom Ford Fashion, affiancandoli alla storica maison Zegna.

La vocazione globale di Zegna si manifesta attraverso un esteso network di boutique e flagship store nelle principali capitali mondiali. L'attenzione è rivolta non solo alla customer experience, ma anche al rilancio e alla valorizzazione della manifattura italiana nel panorama internazionale. La diversificazione dei mercati, con le Americhe, la Greater China e l'Europa che fungono da poli strategici, sia per la vendita diretta che per lo sviluppo dell'immagine dei brand, è un ulteriore segno della sua portata.

Gli investimenti continui in digitalizzazione, la meticolosa cura nella selezione dei tessuti e un impegno crescente verso la sostenibilità rappresentano i pilastri fondamentali dell'attività del gruppo. Zegna mira a mantenere la sua leadership nel settore, innovando i modelli di business tradizionali e affermando l'eccellenza e la qualità italiana a livello globale.