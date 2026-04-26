Il direttore d'orchestra Zubin Mehta festeggia i suoi novant'anni il 29 aprile 2026, dirigendo la Nona sinfonia di Beethoven al Maggio Musicale Fiorentino. Nato a Bombay nel 1936, Mehta è una delle figure più influenti della musica internazionale. La scelta dell'Inno alla gioia non è casuale: "Il testo di Schiller parla di pace e fratellanza, ciò che il mondo auspica. Condivido il testo, la musica può essere uno strumento di fratellanza", ha dichiarato il maestro.

Mehta, nonostante l'età, non intende fermarsi: "A novant'anni ascolto musica e studio.

Non ho piani, ma non mi fermo: dopo il compleanno, a maggio, dirigerò a Berlino e Monaco". Il suo legame con l'Italia ha radici negli anni Sessanta, con l'arrivo a Siena e poi a Firenze, città che considera sua casa da cinquant'anni. Il primo concerto con il Maggio Musicale Fiorentino fu l'11 febbraio 1962. Direttore principale dal 1985 al 2017, è ora direttore onorario a vita. "Sono molto legato all’orchestra, al coro, al Teatro e alla città, per questo festeggio qui con Beethoven", ha spiegato.

Il Teatro del Maggio gli dedica una mostra fotografica nel foyer, con novanta scatti che ripercorrono la sua carriera internazionale.

Una carriera tra i grandi palcoscenici mondiali

Con oltre sessant'anni di attività, Mehta ha diretto migliaia di concerti globalmente, superando i duemila solo con il Maggio Musicale Fiorentino.

La sua formazione iniziò con il padre, Mehli Mehta, violinista e fondatore della Bombay Symphony Orchestra. Dopo gli studi a Vienna con Hans Swarowski, debuttò a Liverpool, dirigendo poi orchestre prestigiose come i Wiener Philharmoniker, i Berliner Philharmoniker e la Israel Philharmonic Orchestra.

Ha ricoperto ruoli di direttore musicale per la Montreal Symphony, la Los Angeles Philharmonic e, per tredici anni (il periodo più lungo nella sua storia), la New York Philharmonic. Nel 2019, il suo legame con la Israel Philharmonic Orchestra fu suggellato dalla nomina a direttore emerito. Parallelamente all'attività sinfonica, dal debutto operistico con Tosca nel 1963, ha collaborato con teatri e festival internazionali di rilievo, come il Metropolitan di New York, la Scala di Milano e il Festival di Salisburgo.

Impegno, amicizie e visione per il futuro

Oltre alla direzione, Mehta coltiva amicizie con Daniel Barenboim, Pinchas Zukerman e Itzhak Perlman, e ha ricordato l'amicizia con Sophia Loren. Si dedica alla promozione di giovani talenti tramite la Mehli Mehta Music Foundation (fondata a Bombay con il fratello Zarin) e la scuola di musica Buchmann-Mehta a Tel Aviv.

Mehta esprime apertamente le sue posizioni politiche, avendo rifiutato di tornare in Israele per disaccordo con la politica del governo Netanyahu, che definisce "pericolosa", paragonandola a quella di Donald Trump. Il suo consiglio ai giovani musicisti è "fare molta pratica". La celebrazione fiorentina simboleggia un percorso di maestria musicale, umanità e ricerca del valore universale della musica come messaggio di pace e fratellanza.