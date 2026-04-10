Il cantautore italiano Zucchero ha espresso profonda preoccupazione per il silenzio della musica contemporanea di fronte ai conflitti globali. Ha descritto l’attuale scenario mondiale come dominato da forze negative. In vista dell’imminente tour ‘BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight’, l’artista ha dichiarato: “Mi rattrista che oggi manchi questo tipo di impegno”. Ha evidenziato come la musica in passato avesse un ruolo attivo nel denunciare guerre e ingiustizie, mentre ora prevalgono la paura e gli interessi economici. Il cantautore ha rivelato di aver contattato colleghi come Roger Waters, il cui concerto a Las Vegas è stato cancellato per la sua esposizione.

I manager, ha aggiunto, spesso consigliano agli artisti di evitare la politica per non subire ripercussioni, definendo tale situazione “gravissima”.

L'appello di Zucchero agli artisti

Zucchero ha inoltre condiviso un confronto con Bob Geldof. Ha notato come, nonostante i tentativi di collaborazione, non si riesca a fare qualcosa, suggerendo che i tempi siano cambiati a causa di interessi, business e paura. Queste riflessioni evidenziano un disagio condiviso da molti artisti che in passato erano in prima linea nelle campagne per la pace e i diritti umani.

L’artista emiliano ha ribadito l’importanza di una musica impegnata, auspicando che le nuove generazioni riscoprano il valore civile e sociale della propria voce.

Il tour ‘BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight’ sarà un’occasione per ripercorrere i suoi successi e per sottolineare il legame tra le sue canzoni e temi universali come la libertà di espressione.

Musica e impegno civile: una tradizione e iltour 2026

Le dichiarazioni di Zucchero si inseriscono in una tradizione consolidata, dove la musica ha spesso funzionato come veicolo di messaggi sociali e politici. Zucchero ha sostenuto attivamente progetti benefici e ha collaborato con altri artisti. Ha sempre sostenuto la necessità per la musica di essere la “voce degli ultimi” e di non cedere esclusivamente alle logiche di mercato. Il suo tour celebrativo toccherà diverse città. Sarà un’opportunità per il pubblico di apprezzare i suoi maggiori successi e riflettere sulla responsabilità degli artisti in tempi di guerra. Le sue recenti affermazioni riaccendono il dibattito sul ruolo attivo della musica nelle questioni civili.