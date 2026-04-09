Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, ha espresso profonda delusione per lo scarso impegno del mondo musicale contemporaneo nel fronteggiare guerre e disuguaglianze. In vista del suo tour internazionale "Baila (Sexy Thing) 25th - Under the Moonlight", che celebra i 25 anni di una delle sue hit più iconiche, l'artista ha dichiarato: “Mi rattrista che oggi manchi questo tipo di impegno. Ho contattato colleghi con cui ho un dialogo, come Roger Waters, che si è esposto pagandone le conseguenze, tanto che un suo concerto a Las Vegas è stato cancellato”.

L'artista italiano ha rivelato di aver interpellato importanti agenti musicali riguardo la scarsa partecipazione degli artisti su questi temi, ricevendo risposte che attribuiscono tale reticenza ai consigli dei manager, volti a evitare ripercussioni. “Questo è gravissimo”, ha sottolineato Fornaciari. Nonostante il suo desiderio di unire le voci dei colleghi contro le ingiustizie, Zucchero si sente impotente: “Ho parlato anche con Bob Geldof, con cui abbiamo fatto insieme tante cose, ma non si riesce a fare qualcosa come un Live Aid. Mi sa che sono un po’ cambiati i tempi. Oggi c’è tutto un discorso di interessi, di business, di paura”.

Il tour internazionale e la visione dell'artista

Il tour "Baila (Sexy Thing) 25th - Under the Moonlight" prenderà il via con una data zero il 15 maggio a Mantova, per poi proseguire alla Royal Albert Hall di Londra e nelle principali arene europee.

Sei le tappe italiane previste a luglio: il 4 a Udine, il 6 a Bologna, l’8 a Pescara, l’11 a Perugia, il 14 a Messina e il 16 a Lucca. Nel corso della sua quarantennale carriera, Zucchero ha sempre mirato a sensibilizzare il pubblico, senza la pretesa di risolvere problemi complessi. Egli riflette sulla difficoltà di esibirsi in un contesto di sofferenza globale: “Quando come artista ti ritrovi nel bel mezzo di questa sofferenza ti dici: ‘Come faccio io? Come mi presento ora? E come e dove la trovo la forza per alleggerire il pubblico e farlo divertire se penso a queste cose?’”.

Riguardo l'attuale grave crisi internazionale, Zucchero auspica una rapida risoluzione e osserva con preoccupazione: “La cosa che più mi fa star male è che ormai ci siamo abituati, non c’è più nessuna reazione e sto parlando di politici ma anche di noi, compreso il mondo della musica dove non c’è reazione apparente”.

Una carriera tra musica e impegno sociale

L'impegno di Zucchero per la pace e la giustizia sociale è una costante della sua lunga carriera. Ha partecipato agli eventi 46664 per Nelson Mandela, di cui è Ambasciatore, e ha ideato con Luciano Pavarotti il gala di beneficenza "Pavarotti & Friends". Ha inoltre suonato al Gala di beneficenza Net Aid di Bono e a due edizioni del "Rainforest Fund" (1997 e 2019), progetto promosso da Sting e Trudie Styler per la protezione delle foreste pluviali e delle popolazioni indigene.

Fornaciari ha lanciato un appello diretto: “Non sono contro gli ebrei, ma sono arrabbiato e l’ho detto a molti amici ebrei: non potete continuare a sostenere una nazione guidata da un criminale, ribellatevi, fate qualcosa!”.

Queste parole ribadiscono la sua convinzione che la musica debba rimanere un veicolo di sensibilizzazione e di coscienza civile.

Oltre a essere un interprete e autore di successo, Zucchero si è distinto per la sua capacità di coinvolgere artisti di fama mondiale in progetti benefici, portando l'impegno sociale della musica italiana su palcoscenici internazionali. Il suo prossimo tour, che tocca importanti stadi e arene, conferma questa vocazione, celebrando il passato e mantenendo viva l'attenzione sulle questioni globali. Zucchero continua a sottolineare il valore della responsabilità collettiva, lasciando un segno che va oltre la musica e testimonia un percorso coerente di consapevolezza e attivismo.