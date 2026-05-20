Il 105 Summer Festival 2026, giunto alla sua terza edizione, prenderà il via il 5 giugno dal Parco San Giuliano di Venezia. L’evento, gratuito e accessibile su prenotazione, si conferma un appuntamento estivo imperdibile, promettendo un viaggio musicale attraverso i brani più ascoltati. La serata inaugurale sarà condotta da Ylenia e Daniele Battaglia, con Linda Pani a coinvolgere il pubblico.

Forte del successo dell’edizione 2025 (oltre 120.000 spettatori e ampia partecipazione social), Radio 105 annuncia il ritorno del festival con un cast in costante aggiornamento.

Tra gli artisti già confermati figurano: Alessio Bernabei, Anna Tatangelo, Baby K, Benji & Fede, Carl Brave, Charlotte Cardin, Cioffi, Clara, Cristiano Malgioglio, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Fedez, Frah Quintale, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Gigi D’Alessio, Gio Evan, Irama, J-Ax, LDA & Aka 7even, Levante, Ludwig, Malika Ayane, Mara Sattei, Meek, Merk & Kremont, Mew, Mida, Mr. Rain, Nayt, Nerissima Serpe, Nicolò Filippucci, Noemi, Paola Iezzi, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, The Kolors, Welo, e altri in arrivo.

Le Tappe del Tour e l'Anniversario di Radio 105

Dopo Venezia, il tour proseguirà il 12 giugno a Chiavari (Piazza San Giovanni Paolo II) con Manola Moslehi e Dario Spada. Ferrara ospiterà un doppio appuntamento in Piazza Ariostea: il 18 giugno con Manola Moslehi e Camilla Ghini, e il 19 giugno la grande festa per i 50 anni di Radio 105, che riunirà tutti gli speaker dell’emittente. Il festival riprenderà il 3 luglio a Baia Domizia (Arena dei Pini) con Manola Moslehi e Dario Micolani. La chiusura sarà una special date internazionale il 24 luglio a Malta, con Manola Moslehi e Daniele Battaglia, evento che rafforza il dialogo culturale tra Italia e Malta.

Tutti i concerti saranno fruibili dal vivo e in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 DTT), sull’app e sui canali social ufficiali.

Ogni lunedì successivo a ciascuna tappa, Mediaset Infinity proporrà il best of del concerto della settimana precedente.

Partner e il Valore Strategico del Festival

Il 105 Summer Festival 2026 è sostenuto da partner come Amaro Camatti, Dreame, Fratelli Beretta, Kia, Moschino Beauty, Motorola, Riso Flora e Acqua Santa Croce. Questi brand arricchiranno l’esperienza del pubblico con iniziative dedicate, attività sul campo e contenuti speciali, in linea con il claim “Proud to be different”, interpretato da Alessandro Malossi.

Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset, ha evidenziato l’obiettivo di “creare un ponte autentico tra gli artisti e i loro fan, offrendo occasioni di incontro e condivisione accessibili a tutti, nel segno della gratuità”.

Il festival si conferma un format versatile, capace di abbracciare diverse sensibilità musicali con una line-up eterogenea. Le amministrazioni comunali di Venezia, Chiavari, Ferrara (con il sindaco Alan Fabbri che esprime orgoglio per l'anniversario) e Cellole (con il sindaco Guido Di Leone) riconoscono nel festival un’importante opportunità di valorizzazione territoriale.

Il 105 Summer Festival si è affermato come una delle principali manifestazioni estive di musica live. La sua formula itinerante, la sinergia con le istituzioni e l’ampia copertura mediatica ne fanno un punto di riferimento per il settore e il pubblico. L'edizione 2026, con la celebrazione dei 50 anni di Radio 105 e la tappa internazionale a Malta, si preannuncia come un evento di grande rilievo per la musica dal vivo in Italia.