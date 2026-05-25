Torino si prepara a ospitare un evento imperdibile per gli appassionati di musica e i collezionisti: l’asta di memorabilia musicali organizzata da Aste Bolaffi. Il 4 giugno 2026, presso la storica Sala Bolaffi di via Cavour 17/F, saranno messi all’incanto 265 lotti che ripercorrono oltre sei decenni di storia del rock e del pop internazionale. Tra gli oggetti proposti, spiccano vinili autografati, strumenti iconici, fotografie firmate e cimeli appartenuti ad artisti di fama mondiale, offrendo un viaggio unico attraverso la cultura musicale.

L’asta prenderà il via alle ore 15.00 nella Sala Bolaffi e sarà accessibile anche online in diretta streaming, offrendo agli interessati la possibilità di registrarsi comodamente tramite la piattaforma ufficiale.

Per consentire ai visitatori di ammirare da vicino i pezzi più ambiti, l’esposizione dei lotti è programmata nelle giornate precedenti: giovedì 28 e venerdì 29 maggio, mercoledì 3 giugno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30, e giovedì 4 giugno dalle 10.00 alle 13.00. Tutte le esposizioni si terranno presso la Sala Bolaffi di Torino.

Cimeli iconici dal mondo del rock e del pop

Tra gli oggetti di maggior richiamo internazionale, spicca un giubbotto firmato Dolce&Gabbana, indossato da Jon Bon Jovi durante il celebre “These Days Tour” del 1995 al Wembley Stadium di Londra. A questo si aggiunge una fotografia autografata da David Bowie, un pezzo di grande valore per i fan del Duca Bianco.

Non mancano strumenti musicali dall’alto valore simbolico, come una chitarra Ibanez autografata da Slash, il leggendario chitarrista dei Guns N’ Roses, e una pelle di tamburo appartenuta a Charlie Watts dei Rolling Stones, storico batterista della band britannica. Particolarmente rilevante è anche un vinile autografato dalle voci inconfondibili di Aretha Franklin e Whitney Houston.

L’iniziativa intende proporre un vero e proprio viaggio nella cultura pop e rock, offrendo agli acquirenti la possibilità di entrare in possesso di frammenti autentici della storia musicale. L’asta di quest’anno amplia il proprio raggio rispetto alle precedenti edizioni, accogliendo anche rarità provenienti dalla musica italiana, con memorabilia collegate a figure iconiche come Lucio Battisti, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Mina e Ornella Vanoni.

Questi oggetti sono testimonianze tangibili di un percorso artistico che ha lasciato un segno indelebile nella società.

L’organizzazione dell’evento e la partecipazione

Aste Bolaffi, realtà con una lunga tradizione nel settore delle vendite all’incanto a livello nazionale e internazionale, ha strutturato meticolosamente l’appuntamento. La sessione del 4 giugno è stata pensata per accogliere sia i collezionisti esperti sia il pubblico curioso, offrendo varie modalità di partecipazione. Il catalogo dettagliato dei lotti è disponibile per la consultazione e lo scaricamento tramite il sito ufficiale di Aste Bolaffi, dove è possibile anche completare la registrazione per la partecipazione online. Per ulteriori richieste e dettagli, il team memorabilia di Bolaffi assicura supporto sia telefonicamente sia via e-mail.

L’iniziativa consente inoltre di approfondire la conoscenza degli artisti internazionali e italiani cui sono appartenuti i cimeli proposti, ponendo sotto una nuova luce oggetti divenuti iconici per storie, concerti o momenti memorabili. Con 265 esemplari raccolti in un unico evento, l’asta di Torino si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione della cultura musicale anche attraverso l’oggetto d’arte e la memoria collettiva, celebrando oltre sessant’anni di storia del rock e del pop.