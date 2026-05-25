Non è la solita sfilata in costume, ma un’operazione di archeologia sociale e culturale quella che sabato 30 maggio 2026 riporterà Cava de’ Tirreni all'autunno del 1535. La nona edizione della manifestazione legata all'ingresso dell'Imperatore Carlo V d'Asburgo si presenta quest'anno con un taglio inedito, capace di mettere in luce il legame viscerale tra la letteratura cittadina, il tessuto artigianale del territorio metelliano e la verità dei fatti storici.

L'evento storico: i tre giorni che cambiarono il destino de La Cava

​Per comprendere l'unicità della rievocazione è necessario fare un salto all'indietro fino al 22 novembre 1535.

Carlo V d'Asburgo, l'uomo più potente dell'epoca, sul cui impero non tramontava mai il sole, stava risalendo il Viceregno di Napoli dopo la clamorosa e strategica vittoria navale di Tunisi contro il corsaro Barbarossa. Fu in quel tardo pomeriggio d'autunno che l'Imperatore, circondato da un imponente seguito di fanti, cavalieri e cortigiani, varcò i confini del borgo.

​L’accoglienza della comunità metelliana non fu un semplice atto formale di sottomissione, ma una precisa, raffinatissima mossa politica. La cittadinanza scelse di ospitare il sovrano e i suoi dignitari all'interno delle dimore patrizie più prestigiose lungo la via regia, tra le quali spiccò lo storico Palazzo della famiglia Gaudio.

Sotto un sontuoso baldacchino di seta teso tra le arcate dei portici medievali, i notabili della città avviarono una trattativa diretta con l'Imperatore.

​La letteratura cittadina e i documenti dell'epoca descrivono i dettagli di un cerimoniale sfarzoso: i cavesi offrirono a Carlo V le chiavi della città e un immenso tributo di tremila scudi d'oro, presentati simbolicamente su preziosi bacili d’oro zecchino. In cambio di questa totale devozione, nei tre giorni di soggiorno l'Imperatore confermò i privilegi regi e le esenzioni fiscali di Cava, sottraendola definitivamente alle mire dei baroni locali e blindando il suo status di terra demaniale (soggetta solo alla Corona).

​Fu proprio per salutare il sovrano protettore che i cittadini radunati esplosero i primi colpi a salve con gli archibugi.

Questo fragoroso omaggio non era un semplice gioco pirico, ma un antico protocollo di saluto militare: dimostrare l'efficacia e il rombo delle proprie armi davanti al monarca serviva a confermare la fedeltà e la prontezza difensiva della milizia cittadina alla Corona spagnola. Da quel preciso istante storico trasse origine la secolare tradizione dei Pistonieri, oggi simbolo dell'identità cavese.

Le fonti d'archivio e la 'fabbrica del passato' nelle frazioni.

Questa rigorosa ricostruzione non è frutto di fantasia, ma si basa sull'analisi dei verbali dei Consigli (le antiche Riformazioni) custoditi presso l'Archivio Storico Comunale e sui manoscritti storici conservati nell'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità.

Il valore aggiunto di questa edizione risiede nel lavoro della "fabbrica del tempo" che ha coinvolto le frazioni metelliane.

Il folto numero di popolani e armigeri che compongono il corteggio, circa 500 figuranti, indosserà infatti abiti realizzati dalle sarte della frazione di Santa Maria del Rovo. Allo stesso modo, ogni accessorio e oggetto di scena – comprese le accurate ricostruzioni dei picchieri e degli armigeri con le armature del '500 – è il frutto del lavoro filologico di falegnami e fabbri del territorio.

Il programma ufficiale di sabato 30 maggio 2026.

Il borgo porticato si farà palcoscenico a cielo aperto a partire dal tardo pomeriggio, alternando teatro, intrattenimento d'epoca e parate solenni:

Dalle ore 18:30 – L'antico popolo in strada:

Davanti alla Chiesa di San Rocco (ore 18:30, 19:30 e 20:00) prenderanno vita le animazioni storiche di Li Buffoni de Corte con lo spettacolo "Saltimbanchi, imbonitori e ciarlatani che allietano lo popolo".

Dalle ore 19:00 – Animazioni medievali:

La Compagnia di Santo Maciniello curerà Spettacoli itineranti per grandi e piccini lungo Corso Umberto I (ore 19:00 incrocio Via Andrea Sorrentino; ore 19:30 al civico 254; ore 20:00 sul Sagrato della chiesa del Purgatorio).

Ore 20:00 e ore 21:30 – La tradizione della farsa: Presso Palazzo Palumbo andrà in scena la Farsa Cavajola "La ricevuta de lo Imperatore", a cura dell'Associazione Fuori Tempo Teatro Luca Barba (regia di Geltrude Barba, ricerca storica e testo riadattato di Annamaria Morgera).

Ore 20:30 – Il Corteo Storico Imperiale:

Partenza dal Convento di San Francesco. I figuranti attraverseranno Corso Umberto I fino a Viale Garibaldi, per poi fare ritorno lungo lo stesso Corso fino a Piazza Vittorio Emanuele III.

Ore 21:30 – Il saluto del Sovrano:

La giornata si chiuderà davanti al Palazzo di Città, in Piazza Abbro, con il Grande saluto conclusivo de lo Imperatore alla cittadinanza.

Come seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Tutti i dettagli logistici, gli approfondimenti storici e gli eventuali aggiornamenti del programma in tempo reale saranno costantemente pubblicati sulle piattaforme telematiche dell'evento.