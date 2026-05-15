Al Festival di Cannes, giunto alla sua settantanovesima edizione, l'attenzione è focalizzata su due eventi di rilievo: il debutto alla regia di John Travolta e la presentazione di un innovativo documentario su John Lennon. La Croisette si anima con la proiezione del primo film diretto da Travolta e un'opera che fa rivivere Lennon grazie all'intelligenza artificiale.

L'attore, celebre per i suoi ruoli in film iconici come ‘Grease’, ‘Pulp Fiction’ e ‘La febbre del sabato sera’, presenta ‘Volo notturno per Los Angeles’, la sua prima opera da regista.

Il progetto è profondamente radicato nella sua duratura passione per l'aviazione, un interesse che lo ha portato a ottenere la licenza di pilota per numerosi modelli di aerei. Travolta, che aveva già interpretato personaggi legati al mondo del volo in pellicole come ‘Senti chi parla’ e ‘Nome in codice: Broken Arrow’, propone ora una storia universale, adatta a tutte le età. La trama segue il viaggio di un bambino e di sua madre attraverso gli Stati Uniti, con destinazione Hollywood, un percorso che si rivelerà determinante per il destino del giovane protagonista. Nel cast di questa produzione figura anche la figlia dell'attore, Ella Bleu Travolta, aggiungendo un tocco personale e familiare al progetto.

Il debutto di John Travolta dietro la macchina da presa

‘Volo notturno per Los Angeles’ rappresenta una significativa evoluzione nella carriera di John Travolta, che in questo progetto non solo dirige, ma anche scrive, produce e narra la pellicola. L'opera è una testimonianza della sua profonda connessione con il mondo degli aerei, un elemento che ha spesso influenzato le sue scelte artistiche e professionali. Il film narra un percorso di crescita e scoperta, sottolineando l'importanza del viaggio come metafora del destino. La partecipazione della figlia Ella Bleu Travolta rafforza ulteriormente il legame personale dell'attore con l'opera, rendendola un affare di famiglia.

John Lennon rivive con l’intelligenza artificiale

Grande interesse ha suscitato anche ‘John Lennon: The Last Interview’, il documentario diretto da Steven Soderbergh. Questa pellicola ricostruisce l'ultima, lunga intervista che John Lennon e Yoko Ono concessero l'8 dicembre 1980, poche ore prima della tragica scomparsa del musicista. Il documentario offre una versione quasi integrale di quel dialogo senza filtri, arricchito dalle testimonianze dei presenti che furono parte di quel momento storico. Un elemento distintivo e innovativo è l'uso dell'intelligenza artificiale, sviluppata in collaborazione con Meta, per creare immagini evocative che accompagnano le riflessioni più astratte di Lennon sul passato, sul presente e sul futuro che stava immaginando in quelle che sarebbero state le ultime ore della sua vita.

L'opera fornisce uno sguardo intimo e profondo sulle ultime ore dell'artista, esplorando temi cruciali come la musica, la politica e la paternità, offrendo al pubblico una prospettiva unica sulla sua eredità.

Le stelle sulla Montée des Marches

La celebre Montée des Marches di Cannes ha visto sfilare altre presenze di spicco del cinema internazionale, arricchendo il già prestigioso parterre del festival. Tra queste, Marion Cotillard ha calcato il tappeto rosso per il film ‘Karma’, mentre Léa Seydoux ha partecipato in occasione della presentazione di ‘Gentle Monster’. Il Festival di Cannes continua così a essere un punto di riferimento globale per l'industria cinematografica, accogliendo talenti e opere di risonanza internazionale e confermando il suo ruolo centrale nel panorama culturale mondiale.