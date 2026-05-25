Nel mese di giugno, il palinsesto di Classica HD su Tivùsat si arricchisce con un ciclo speciale interamente dedicato ai principali protagonisti della danza internazionale. Questa iniziativa si pone l'obiettivo di celebrare i nomi più autorevoli nel panorama mondiale della coreografia, offrendo una programmazione che include sia produzioni celebri che lavori più recenti e innovativi.

L'offerta è pensata per appassionati e studiosi di danza, proponendo coreografie firmate da figure di riferimento assolute. Tra i maestri presenti spiccano nomi come Maurice Béjart, William Forsythe, Pina Bausch, Angelin Preljocaj e Jiří Kylián.

Le esibizioni saranno trasmesse gratuitamente per tutto il mese, esplorando le diverse sfumature di quest'arte attraverso una selezione che abbraccia sia i grandi balletti classici sia le creazioni contemporanee. Il ciclo sarà disponibile sul canale 136 di Classica HD per tutti gli spettatori dotati di Tivùsat.

I grandi coreografi e le loro opere in programma

La rassegna presenterà alcune delle coreografie più significative degli ultimi decenni, con un'attenzione particolare alle opere che hanno ridefinito i linguaggi espressivi della danza. Maurice Béjart, ad esempio, ha rivoluzionato la scena europea del secondo Novecento con i suoi spettacoli energici e raffinati. William Forsythe ha saputo innovare la danza classica, spingendone i confini verso nuove espressioni.

Pina Bausch è universalmente riconosciuta per il suo teatro-danza, un genere che ha profondamente influenzato intere generazioni di artisti. Angelin Preljocaj si distingue per uno stile che fonde potenza fisica e narrazione, mentre Jiří Kylián ha magistralmente unito rigore accademico e libertà creativa. La scelta di questi autori di fama mondiale mira a offrire un panorama articolato e completo della danza internazionale.

L'impegno di Classica HD per la diffusione della danza

Classica HD, in qualità di editore e curatore di questo ciclo in onda su Tivùsat, si conferma come una delle realtà televisive italiane più importanti per la diffusione delle arti performative. Il canale è apprezzato per la sua offerta di concerti, opere liriche, documentari e, naturalmente, spettacoli di danza, rendendo la cultura accessibile anche agli spettatori non abbonati grazie alla trasmissione gratuita su Tivùsat.

In un contesto attuale che mostra una crescente attenzione verso la cultura coreutica, questa iniziativa rafforza il dialogo tra il pubblico e le produzioni coreografiche internazionali, rappresentando un'opportunità preziosa per avvicinare nuovi spettatori al mondo della danza e alle sue molteplici espressioni.