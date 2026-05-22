A Napoli ha aperto il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”, spazio espositivo permanente dedicato all’ombrello artigianale e alla storia ultracentenaria della famiglia Talarico. Questa realtà, emblema dell'artigianato napoletano dal 1860, ha inaugurato il 22 maggio 2026 nel suo storico negozio-laboratorio di via Toledo 329. Presenti l'attrice Ornella Muti, con la figlia Naike Rivelli, e il tradizionale ‘pazzariello’, figura storica della promozione commerciale.

Il museo, su settanta metri quadrati, attraversa tre secoli di storia, esponendo una ricca collezione di ombrelli, bastoni, parasole, ventagli, cimeli e oggetti di scena.

L'obiettivo è valorizzare un mestiere che ha portato il nome di Napoli nel mondo, grazie a creazioni per figure di spicco istituzionali e dello spettacolo. Tra i destinatari di questi manufatti unici figurano Re Carlo III, Eduardo De Filippo, Totò, Dick Van Dyke, Russell Crowe, Tim Roth e Christian Bale.

Mario Talarico Jr., con la moglie Svetlana, ha tramandato questa preziosa tradizione. “È un sogno che si avvera”, ha dichiarato Talarico, descrivendo il museo come un viaggio nella storia familiare, dall’Ottocento a oggi. Le vetrine espongono pezzi delle cinque generazioni. Non mancano cimeli legati a personalità come Totò, Eduardo De Filippo, Scarpetta, Re Carlo III e la Real Casa di Borbone.

Spazio anche al calcio, con ombrelli realizzati per icone come Diego Maradona e Roberto Baggio, testimonianza di una grande passione personale.

Il Percorso Espositivo: Un Viaggio nell'Eleganza

Il percorso museale è stato ideato per evocare l'atmosfera di un appartamento d’epoca, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva. L'intento è “sentirsi accolti in un appartamento antico”, come spiegato da Mario Talarico. L'allestimento valorizza i materiali pregiati che contraddistinguono le creazioni Talarico: legni interi selezionati, sete di San Leucio e manici in materiali naturali, simboli di una lavorazione artigianale rimasta intatta nel tempo.

Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa: “È doveroso omaggiare una grande famiglia che ha saputo trasformare un oggetto apparentemente semplice in un simbolo di eleganza, di napoletanità, della capacità artigianale della città”.

Il museo celebra così non solo un prodotto, ma l'identità e la maestria del territorio.

Radici Storiche e Riconoscimenti

La bottega Talarico, attiva dal 1860, è una delle più antiche e resilienti realtà artigiane di Napoli, rinnovatasi attraverso cinque generazioni. La meticolosa lavorazione artigianale, con tecniche manuali raffinate e materiali d'eccellenza, ha permesso agli ombrelli Talarico di raggiungere le corti reali (inglese e italiana) e di diventare accessori distintivi per figure iconiche partenopee quali Eduardo De Filippo, Totò e Scarpetta.

La presenza di Ornella Muti all'inaugurazione ha rafforzato il messaggio di valorizzazione delle tradizioni. L'attrice ha espresso il suo orgoglio: “Sono orgogliosa di essere amica di qualcuno che porta avanti tradizioni che stanno sparendo.

Amo Napoli e la Campania, la gente, le emozioni, il calore. Napoli, poi, significa mio padre...”. Il Mario Talarico Museum si configura non solo come omaggio a un'arte in via di scomparsa, ma come segno tangibile della vitalità culturale e della continuità delle tradizioni artigianali di Napoli, proiettandole nel futuro.