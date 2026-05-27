Gli A Perfect Circle, la celebre formazione guidata da Maynard James Keenan, si apprestano a un atteso ritorno sulle scene europee, segnando la fine di un’assenza durata ben otto anni. Questo significativo rientro è anticipato dal lancio del loro nuovo singolo, intitolato ‘Starless’. Il brano, prodotto da Billy Howerdel e magistralmente mixato da Matty Green, funge da preludio a un imminente tour europeo che condurrà la band attraverso le principali città del continente e nel Regno Unito. L'unica e imperdibile tappa italiana è fissata per il 13 giugno, quando gli A Perfect Circle si esibiranno nell'ambito del prestigioso Ferrara Summer Festival.

In questa occasione speciale, il pubblico avrà l'opportunità di riscoprire il sound raffinato e stratificato che da sempre contraddistingue la band, con la partecipazione di Jehnny Beth e A.A. Williams in qualità di special guest, promettendo una serata indimenticabile per gli appassionati di alternative rock.

‘Starless’: il nuovo singolo che riafferma l'identità musicale della band

Il singolo ‘Starless’ si inserisce come un capitolo distintivo e potente nel percorso musicale degli A Perfect Circle. Scritto all'inizio dell'anno e registrato presso il Lankershim Ranch Studio di Howerdel, il pezzo vanta la preziosa collaborazione di Josh Freese, batterista di lunga data e figura chiave nella storia del gruppo.

La composizione si caratterizza per una dinamica e sapiente alternanza tra sezioni di intensa energia, dominate dalle chitarre, e passaggi più delicati e intricati, il tutto eseguito con quella precisione stilistica che da sempre è un marchio di fabbrica della band. Questa cifra stilistica riafferma la loro capacità di creare atmosfere uniche. A completare l'esperienza uditiva, un suggestivo video ufficiale, diretto da Jon Vulpine, accompagna il brano. La narrazione visiva si sviluppa attraverso tre epoche distinte, esplorando con profondità temi universali quali il senso di appartenenza, la salvezza e la ricerca di uno scopo, aggiungendo un ulteriore strato di significato all'opera.

Il grande ritorno live e la consolidata carriera degli A Perfect Circle

Il tour europeo rappresenta un momento cruciale per gli A Perfect Circle, una band che nel corso della sua illustre carriera ha saputo affermarsi come una delle voci più autorevoli e influenti nel panorama dell'alternative rock. Fin dal loro acclamato debutto nel 2000 con l'album ‘Mer de Noms’, il gruppo ha collezionato una serie impressionante di successi discografici. Tra questi spiccano album fondamentali come ‘Thirteenth Step’ (2003), ‘eMOTIvE’ (2004) ed ‘Eat the Elephant’ (2018), lavori che hanno permesso alla band di raggiungere e mantenere posizioni di rilievo nelle classifiche internazionali, testimoniando il loro impatto duraturo sulla scena musicale.

La loro presenza è stata costante e acclamata sui palchi dei principali festival internazionali e in venue storiche di tutto il mondo, oltre a numerose apparizioni in programmi televisivi statunitensi, consolidando ulteriormente la reputazione del gruppo come performer di grande impatto. L'attesa per l'unica data italiana al Ferrara Summer Festival è palpabile e crescente, con i fan che non vedono l'ora di riscoprire dal vivo l'ampio e iconico repertorio della band, arricchito dalle nuove e avvincenti sonorità introdotte dal singolo ‘Starless’, promettendo un'esperienza live che celebra sia il passato che il presente della loro discografia.