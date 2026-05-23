La Fondazione La Rocca, con sede a Pescara, ha annunciato la nascita di "FLR Incontra", un innovativo ciclo di monologhi d'autore. L'iniziativa culturale è curata da Gianni Garrera, figura di spicco nel panorama intellettuale. Il progetto mira a offrire al pubblico appuntamenti di alto profilo, dedicati all'approfondimento di temi cruciali e alla riscoperta di figure di rilievo storico e culturale. La formula del monologo, affidata a voci autorevoli, intende coinvolgere e stimolare la riflessione.

Il progetto "FLR Incontra" nasce con l'obiettivo di arricchire e diversificare l'offerta culturale della Fondazione La Rocca, già attiva nella promozione di eventi e attività di divulgazione.

La scelta di affidare la curatela a Gianni Garrera sottolinea la volontà della Fondazione di proporre contenuti di eccellenza, stimolando un dibattito profondo e una riflessione critica su argomenti di interesse storico, letterario, filosofico e artistico, rivolgendosi a un pubblico esigente.

FLR Incontra: un nuovo polo culturale per Pescara

Con "FLR Incontra", la Fondazione La Rocca rafforza la sua posizione di punto di riferimento per la vita culturale di Pescara. L'istituzione offre occasioni uniche di incontro, dialogo e approfondimento, accessibili a un pubblico vasto ed eterogeneo. Questo ciclo di monologhi si inserisce in un percorso di valorizzazione delle espressioni culturali, con l'intento di coinvolgere attivamente sia la comunità locale sia i visitatori esterni, attratti dalle dinamiche culturali innovative che Pescara propone.

Il contributo artistico di Gianni Garrera al ciclo di monologhi

La direzione artistica di Gianni Garrera conferisce a "FLR Incontra" un'impronta distintiva, garantendo un approccio originale e un'analisi approfondita. Gli appuntamenti si preannunciano come occasioni preziose di confronto intellettuale e di arricchimento culturale, capaci di offrire nuove prospettive e spunti di riflessione. Con questa iniziativa, la Fondazione La Rocca riafferma il proprio impegno nella promozione della cultura, intesa come strumento essenziale per lo sviluppo della comunità e la formazione individuale, e prosegue nella creazione di spazi significativi di dialogo e partecipazione attiva.