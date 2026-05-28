Si è conclusa con successo a Salerno la prima edizione del Premio letterario Aniello Giordano, un’iniziativa significativa dedicata alla memoria del compianto medico e scrittore. La cerimonia di premiazione, che ha visto una vasta partecipazione di pubblico e autorità locali, si è tenuta presso il suggestivo Salone dei Marmi di Palazzo di Città. Il premio è stato istituito con l'obiettivo primario di valorizzare l'impegno civile e la memoria attraverso la scrittura, rendendo omaggio alla figura di Aniello Giordano, riconosciuto per il suo importante contributo sia in ambito medico che letterario nella comunità.

All'evento hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il quale ha rimarcato l'importanza cruciale di questa iniziativa per il tessuto culturale e sociale della città. Il Premio letterario Aniello Giordano, promosso con dedizione dall’associazione culturale “Aniello Giordano”, ha richiamato l'attenzione di autori provenienti da diverse regioni italiane, testimoniando l'ampia risonanza del concorso. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti ai migliori elaborati, selezionati per la loro capacità di interpretare in modo profondo e originale il tema della memoria, intesa come strumento essenziale per la crescita personale e collettiva.

La cerimonia e i riconoscimenti

Nel corso della manifestazione, particolarmente emozionante è stata la lettura di brani scelti dalle opere finaliste, che hanno offerto al pubblico un assaggio della qualità e della sensibilità dei testi premiati. L'ambizione del Premio letterario Aniello Giordano è quella di affermarsi come un appuntamento annuale fisso, capace di promuovere costantemente il valore inestimabile della memoria e della scrittura come espressione di pensiero. La giuria, composta da autorevoli esponenti del mondo culturale e accademico, ha svolto un meticoloso lavoro di valutazione, basandosi su rigorosi criteri di originalità, profondità e stretta attinenza al tema proposto. L'intera iniziativa ha goduto del prestigioso patrocinio del Comune di Salerno e del concreto sostegno di numerose realtà associative attive sul territorio, a conferma del suo ampio consenso e della sua rilevanza.

L'eredità di Aniello Giordano e l'impegno dell'associazione

L’associazione culturale “Aniello Giordano”, motore e promotrice del premio, si dedica con passione alla diffusione della cultura e alla valorizzazione della memoria storica locale. Aniello Giordano, al quale il premio è intitolato, è ricordato non solo per il suo impegno sociale ma anche per la sua ricca produzione letteraria, che ha lasciato un segno indelebile nella comunità salernitana. L'associazione continua a organizzare con costanza iniziative culturali e sociali, con l'obiettivo primario di mantenere vivo il ricordo del medico e scrittore. Attraverso queste attività, l'associazione mira a coinvolgere attivamente giovani e adulti in percorsi di riflessione e crescita, utilizzando la scrittura come veicolo privilegiato per esplorare e tramandare i valori che Aniello Giordano ha incarnato e promosso.