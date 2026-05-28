Il 5 giugno, in occasione della Notte degli Archivi, Villa Raby aprirà al pubblico le porte del suo archivio storico. Dalle 18:30 alle 22, i visitatori potranno intraprendere un percorso unico, ricco di storie, racconti e aneddoti che delineano non solo i progressi della medicina, ma anche il clima culturale e sociale del Paese. Il patrimonio documentario è vasto: 28.200 fascicoli storici, di cui 12.500 già schedati, offrono uno spaccato profondo della professione medica.

Tra le figure centrali custodite nelle carte emerge Luigi Pagliani, iscritto numero uno dell’Ordine e artefice della riforma Crispi-Pagliani del 1888, che introdusse i principi fondamentali di prevenzione, acqua potabile e igiene pubblica.

L’archivio rivela anche pagine drammatiche della storia italiana, dagli albi del periodo fascista ai documenti sui medici ebrei perseguitati dalle leggi razziali. Un appunto autografo di Rita Levi Montalcini, con la frase “Io sono di razza ebraica”, testimonia la sofferenza di quel tempo.

Accanto ai nomi noti, affiorano vicende meno celebri ma altrettanto significative delle trasformazioni sociali del Novecento. Tra queste, la storia di Giuseppe Massa, che nel 1912 promuoveva conferenze di “propaganda igienica” con proiezioni luminose, e il caso di Secondo Origlia, processato negli anni Cinquanta per un opuscolo sulla contraccezione e successivamente assolto. La serata offrirà anche uno sguardo sull'attualità con un video della dottoressa Emiliana Bertoldo, che già nel 1999 denunciava il sovraffollamento dei pronto soccorso e le difficoltà dei medici.

Si consiglia la prenotazione online, dato il numero limitato di posti.

Il Villino Raby: Architettura e Storia a Torino

Il Villino Raby, conosciuto anche come Palazzina Raby, è un edificio storico emblematico situato a Torino, nel quartiere San Donato, in Corso Francia 8. Commissionato da Michele Raby e costruito nel 1901, fu progettato dall’ingegnere Pietro Fenoglio, con la collaborazione dell’architetto Gottardo Gussoni.

Questa struttura rappresenta un esempio pregevole del Liberty torinese, caratterizzato da un’armoniosa fusione di influenze della scuola belga e francese. Dopo essere stato sede di una scuola privata negli anni Ottanta, dal 2004 è di proprietà dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino (OMCeO), che, dopo un accurato restauro, vi ha stabilito la propria sede ufficiale nel 2011.

Il Villino si distingue per il suo ricco decorativismo, con bovindi, raffinate ringhiere in ferro battuto e decorazioni neobarocche in litocemento, tutte plasmate dalla maestria di Fenoglio e Gussoni.

L'Importanza Culturale dell'Archivio dell'Ordine

L’archivio che sarà accessibile il 5 giugno costituisce un patrimonio documentario di eccezionale rilevanza, non solo per la storia professionale della medicina, ma anche per la memoria collettiva del Paese. Le carte offrono un affresco vivido della professione medica, dai pionieri della sanità pubblica alle drammatiche persecuzioni razziali, dalla diffusione dell’igiene pubblica alle tensioni culturali del dopoguerra. Queste testimonianze materiali permettono di ricostruire l’evoluzione dell’idea stessa di medicina nel contesto italiano.

La presenza di figure come Pagliani, le testimonianze di discriminazioni e le discussioni intellettuali interne alla professione medica sottolineano il profondo valore storico e sociale dell’archivio. La decisione di condividerlo con il pubblico durante la Notte degli Archivi evidenzia l’impegno dell’Ordine nel rendere accessibile una memoria preziosa, spesso custodita all'interno delle sole istituzioni professionali.