L'Hotel Bella Vista di Trafoi, storica proprietà della famiglia Thöni e ora sotto la direzione del celebre ex campione di sci Gustav Thöni, ha riaperto le sue porte il 21 maggio 2026 dopo una significativa opera di ristrutturazione. Questo evento segna un importante ritorno per la struttura, situata in una località dell'Alto Adige particolarmente cara all'ex sportivo.

I lavori di rinnovamento, avviati in precedenza, hanno permesso una completa trasformazione degli ambienti interni. L'obiettivo è stato offrire servizi e comfort contemporanei, mantenendo al contempo un profondo rispetto per la tradizione e il forte legame territoriale dell'hotel.

Gustav Thöni ha espresso il suo legame emotivo con il luogo, dichiarando: “Ritorno al mio nido, in questo luogo dove sono cresciuto e che fa parte di me”. L'albergo, da sempre meta ambita da turisti e appassionati della montagna, propone ora spazi completamente rinnovati e soluzioni innovative volte a valorizzare l'ospitalità locale.

Un legame profondo con la natura e la tradizione di Trafoi

Situato alle pendici dell'Ortles, nella suggestiva località di Trafoi, l'Hotel Bella Vista offre un accesso privilegiato a uno dei paesaggi naturali più affascinanti delle Alpi orientali. La sua posizione strategica, immersa nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, permette ai visitatori di vivere esperienze uniche tra escursionismo, contatto con la natura incontaminata e scoperta delle tradizioni locali.

Fin dalla sua fondazione, l'albergo si è distinto per un'offerta che coniuga sapientemente comfort e sostenibilità, integrandosi armoniosamente con il magnifico paesaggio circostante.

Il nuovo Hotel Bella Vista intende proseguire l'illustre tradizione dell'accoglienza sudtirolese, ponendo una particolare attenzione ai dettagli e alla qualità impeccabile del servizio. Questi elementi hanno reso celebre l'ospitalità della famiglia Thöni nel corso delle generazioni. Il rapporto indissolubile con la montagna e la promozione autentica delle tradizioni locali rimangono pilastri fondamentali nella gestione della struttura completamente rinnovata.

La storia della famiglia Thöni e la rinascita di un simbolo

Gustav Thöni, figura di spicco e leggenda dello sci alpino internazionale, è nato e cresciuto proprio a Trafoi. Celebre per i suoi straordinari successi sportivi, tra cui numerose Coppe del Mondo e medaglie olimpiche, Thöni ha sempre mantenuto un legame profondo e indissolubile con la sua terra natale. La famiglia Thöni ha gestito l'Hotel Bella Vista per generazioni, trasformandolo in un punto di riferimento essenziale per il turismo sia locale che internazionale. Il recente e completo restauro rappresenta per l'ex campione e per l'intera comunità una vera e propria autentica “rinascita”, come lo stesso Thöni ha enfaticamente sottolineato durante l'inaugurazione.

La riapertura dell'albergo si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione delle strutture storiche dell'Alto Adige. Qui, la tradizione secolare e l'innovazione più moderna si incontrano per offrire ai visitatori esperienze autentiche e profondamente coinvolgenti. L'Hotel Bella Vista si configura così, oggi, come un esempio significativo di come sia possibile preservare e onorare le radici profonde di un territorio, guardando al contempo con fiducia e visione al futuro dell'ospitalità di alta qualità.