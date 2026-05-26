Lauro De Marinis, conosciuto come Achille Lauro, è il nuovo direttore creativo del marchio Dondup. Il brand italiano di moda, fondato nel 1999 a Fossombrone (nell’Urbinate), gli affida la responsabilità di guidare l’Ufficio Stile e definire la visione creativa per le collezioni donna, uomo e accessori.

Il primo esito di questa collaborazione sarà presentato il 15 giugno 2026. Durante il concerto-evento di Achille Lauro allo stadio San Siro di Milano, il pubblico scoprirà la sua prima capsule collection per Dondup.

Nel suo nuovo incarico, Lauro De Marinis intende imprimere una direzione al futuro del marchio con una prospettiva artistica personale, per rafforzare l’identità e il posizionamento di Dondup.

“Volevo creare qualcosa che restasse. Non come volto ma come autore. Non un gesto, ma un progetto. L’inizio di un percorso creativo che nei prossimi anni influenzerà l’immagine, le collezioni e il posizionamento di Dondup – preservandone il dna e rafforzandone l’identità. L’eleganza non è un accessorio, è un’attitudine, e la moda deve saperla raccontare”, ha dichiarato Lauro, delineando la sua visione.

Mauro Grange, CEO di Dondup, ha espresso soddisfazione: “Sono davvero felice che Lauro si unisca alla nostra squadra nel ruolo di direttore creativo di Dondup per una collaborazione di lungo periodo. Grazie alla sua profonda sensibilità artistica e al suo apprezzamento per il patrimonio del nostro marchio, sono sicuro che guiderà il team creativo con una visione distintiva contribuendo a scrivere il prossimo capitolo di Dondup, capitalizzando il suo heritage e portando grande valore al brand.

Fin dai primi momenti c’è stata una bellissima sintonia tra noi due e non vediamo l’ora di realizzare grandi progetti insieme. Con Lauro De Marinis, Dondup continuerà a influenzare la moda e la cultura attraverso collezioni altamente desiderabili e con una prospettiva unica e contemporanea al lusso moderno.”

La strategia di Dondup e il ruolo del nuovo direttore creativo

La nomina di Achille Lauro rientra in una strategia volta a consolidare l’identità contemporanea del brand e a rafforzarne la reputazione internazionale. Artista di creatività e poliedricità riconosciute, Lauro De Marinis assume il ruolo di autore e progettista di una nuova fase creativa. Il suo intento è preservare il DNA del marchio Dondup, valorizzando il percorso compiuto e introducendo un’impronta artistica per attrarre nuove fasce di pubblico e rinnovare l’immagine delle collezioni.

L’evento di presentazione della prima capsule collection a San Siro rappresenta una sinergia tra le esperienze musicali e artistiche di Lauro e il mondo della moda. Sarà un momento cruciale per valutare la direzione impressa alle future collezioni e un’importante occasione di visibilità per il marchio.

Dondup: storia, evoluzione e influenza nel settore moda

Dondup, marchio di abbigliamento fondato nel 1999 a Fossombrone (entroterra marchigiano, area rinomata per il tessile), si è distinto fin dalle origini per l’attenzione ai dettagli sartoriali, la ricerca nei materiali e un posizionamento medio-alto. Il suo stile armonizza tradizione e innovazione. Dondup si è affermato con collezioni uomo e donna di alta qualità e collaborazioni con talenti creativi, come Lauro De Marinis.

Negli ultimi anni, il marchio ha rafforzato la sua presenza nei canali retail e digitali, investendo in nuove strategie di comunicazione per coinvolgere un pubblico trasversale, anche grazie a sinergie con figure artistiche e musicali. Con la nuova direzione creativa, Dondup intende consolidare la propria influenza sul panorama della moda italiana, puntando sull'originalità e su una visione proiettata al futuro.