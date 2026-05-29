Act n1, Institution e Materia sono i tre marchi selezionati come vincitori della sesta edizione dei Fashion Trust Grant, l’iniziativa promossa dalla Camera Nazionale della Moda Italiana a sostegno dei brand indipendenti del Made in Italy.

Grazie al programma, i tre vincitori potranno accedere a un contributo economico di 70mila euro ciascuno, oltre a un percorso di mentoring e tutoraggio personalizzato one-to-one pensato per accompagnarne lo sviluppo imprenditoriale.

Il progetto, realizzato con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano, è stato lanciato lo scorso febbraio tramite il sito della Camera Moda Fashion Trust.

Tra circa 80 candidature, un comitato tecnico ha selezionato 11 finalisti, fino ad arrivare alla proclamazione dei vincitori avvenuta ieri.

"Supportare i giovani designer - dichiara Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda - oggi significa dare spazio al futuro della moda italiana. Attraverso Cnmi Fashion Trust vogliamo continuare ad accompagnare creativi di talento nel percorso di crescita dei loro brand, aiutandoli a trasformare visione, ricerca e qualità in progetti concreti e sostenibili nel tempo".