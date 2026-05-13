È scomparso all'età di 71 anni l'attore statunitense Donald Gibb, celebre per aver dato vita all'indimenticabile personaggio di Frederick “Orco” Palowaski nella popolare saga cinematografica ‘La rivincita dei Nerds’. Gibb si è spento nella sua abitazione in Texas a causa di complicazioni legate a problemi di salute di cui soffriva da tempo. La notizia della sua morte è stata resa pubblica dal figlio Travis, il quale ha riferito che il padre è deceduto serenamente, circondato dall'affetto della sua famiglia.

Dalle doti atletiche al successo cinematografico

Nato a New York nel 1954 e cresciuto in California, Donald Gibb si distinse fin dalla giovane età per le sue eccezionali doti atletiche, eccellendo sia nel basket che nel football a livello universitario. Dopo un breve ma significativo periodo nella NFL con i San Diego Chargers, la sua carriera prese una svolta inaspettata a seguito di un incidente automobilistico, che lo spinse ad avvicinarsi al mondo della recitazione. La sua imponente corporatura si rivelò presto un elemento distintivo, portandolo a interpretare ruoli di "duro" in diverse pellicole. Tra le sue prime apparizioni si ricordano film come ‘Fai come ti pare’, ‘Stripes’ e il celebre ‘Conan il barbaro’.

L'icona di 'Orco' e l'impatto nella cultura pop

Il grande successo e la notorietà internazionale arrivarono nel 1984 con l'uscita de ‘La rivincita dei Nerds’. Nel film, Gibb vestì i panni di Frederick “Orco” Palowaski, un personaggio che, grazie alla sua comicità fisica e a una presenza scenica inconfondibile, divenne rapidamente un'autentica icona della cultura pop. La sua interpretazione lasciò un segno così profondo da essere omaggiata e citata persino nella celebre serie animata ‘I Simpson’. Il ruolo di Orco non solo consolidò la sua carriera, ma lo rese un volto riconoscibile e amato, simbolo di un'epoca cinematografica.

Una carriera poliedrica tra grande e piccolo schermo

Oltre ai sequel della saga che lo ha reso celebre, Donald Gibb ha arricchito la sua filmografia partecipando a numerose commedie e a diversi film di arti marziali.

Tra questi ultimi, spicca la sua performance in ‘Senza esclusione di colpi’, dove recitò al fianco della star Jean-Claude Van Damme. La sua versatilità lo portò anche a una lunga e fruttuosa carriera sul piccolo schermo, dove si affermò come apprezzato caratterista. Ha preso parte a serie televisive di grande successo e culto come ‘Magnum P.I.’, ‘Supercar’, ‘X-Files’ e ‘A-Team’, dimostrando la sua capacità di adattarsi a generi e ruoli differenti.

Imprenditoria e un'eredità duratura

Parallelamente alla sua attività artistica, Gibb si dedicò anche all'imprenditoria. Divenne comproprietario di una birreria situata a Chicago e, in un gesto che celebrava il suo personaggio più iconico, lanciò una birra artigianale denominata proprio "Ogre".

Donald Gibb, la cui nascita risale al 1954, ha saputo trasformare la sua peculiare fisicità in un innegabile punto di forza, lasciando un'impronta distintiva nel panorama cinematografico e televisivo statunitense. La sua memorabile interpretazione di Orco rimane uno dei simboli più vividi e amati degli anni Ottanta, un segno indelebile nella memoria collettiva degli appassionati di cinema. L'attore lascia la moglie Jacqueline Bauer e la sua famiglia allargata, che lo ricordano con profondo affetto.