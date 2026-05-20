È scomparso a Roma, all’età di 83 anni, George Eastman, pseudonimo di Luigi Montefiori, uno dei volti più iconici e versatili del cinema di genere italiano. L’attore e sceneggiatore, noto per la sua imponente presenza scenica e per aver lasciato un segno indelebile negli spaghetti western e nei film horror, si è spento nella clinica 'Gemelli Curae' a seguito dell’aggravarsi del suo stato di salute. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia, che ha ricordato il suo lungo e prolifico percorso artistico. Montefiori lascia la moglie Manuela, i tre figli Evelina (36 anni), Arianna (31 anni) e Tommaso (26 anni), e i due nipoti Giulio (4 mesi), figlio di Evelina, e Allegra (2 mesi), figlia di Arianna e Mattia Briga.

Nato a Genova il 16 agosto 1942, Luigi Montefiori si trasferì a Roma inseguendo la passione per la pittura e, successivamente, per il cinema. Frequentò il Centro Sperimentale di Cinematografia sotto la guida di Nanni Loy, ma abbandonò presto gli studi per tuffarsi direttamente sui set di Cinecittà. Era il momento d’oro del western all’italiana, e il suo fisico imponente – due metri d’altezza, con un passato da rugbista – e la sua “faccia da duro scolpita nella pietra” lo resero una figura perfetta per la frontiera immaginaria di quel genere. Per sfondare sul grande schermo, scelse il nome d’arte George Eastman, ispirandosi al padre della pellicola fotografica. Contribuì a successi come Bill il taciturno (1967), Odia il prossimo tuo (1968), Preparati la bara!

(1968), Il mio corpo per un poker (1968), La collina degli stivali (1969), Quel maledetto giorno della resa dei conti (1971), Amico, stammi lontano almeno un palmo (1972) e Tutti per uno, botte per tutti (1973).

Una carriera poliedrica tra cinema e televisione

La carriera di Eastman, che nel corso degli anni fu accreditato anche come John Cart, Alex Carver e Lew Cooper, si distinse per una notevole versatilità, attraversando numerosi generi senza mai perdere un grammo di personalità. Fu valorizzato in cult come Baba Yaga (1973), tratto da Guido Crepax e diretto da Corrado Farina. Si rivelò perfetto in ruoli da cattivo, come nel thriller on the road Cani arrabbiati (1974) di Mario Bava. Fu un sodale di Joe D’Amato, per il quale fu sceneggiatore di fiducia e protagonista, lasciando un segno indelebile nei panni dei mostruosi personaggi degli horror Antropophagus (1980) e Rosso sangue (1981), ma anche nella stagione della sexploitation in film come Sesso nero (1980), Le notti erotiche dei morti viventi (1980) e Porno Holocaust (1981).

Sia come attore che come sceneggiatore, Eastman collaborò con i registi più rappresentativi del cinema di genere italiano. Tra questi, Enzo G. Castellari in I nuovi barbari (1982) e 1990 – I guerrieri del Bronx (1982), Sergio Martino in 2019 – Dopo la caduta di New York (1983) e Vendetta dal futuro (1986), Lamberto Bava in Blastfighter (1984) e Le foto di Gioia (1987), e Umberto Lenzi in La guerra del ferro – Ironmaster (1984).

Nella sua eclettica carriera ci fu spazio anche per incursioni nel cinema d’autore, interpretando il personaggio del Minotauro in Satyricon (1969) di Federico Fellini e il giocatore di poker nel dittico di Pupi Avati Regalo di Natale (1986) e La rivincita di Natale (2004).

Avati lo diresse anche in Bordella (1976). Ebbe anche un’apparizione in King David (1985) di Bruce Beresford. Dopo aver affiancato D’Amato nella regia di Anno 2020 – I gladiatori del futuro (1984), George Eastman diresse il fanta-horror Dna – Formula letale (1990), che gli valse il primo premio al Festival di Avoriaz. A partire dagli anni Novanta, lavorò prevalentemente per la televisione, firmando sceneggiature per serie di successo come La squadra, Il maresciallo Rocca, Il cuore nel pozzo e Uno bianca, fino ai melodrammi popolari L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna. La sua eredità artistica resta viva nelle opere che ha contribuito a realizzare, testimoniando una carriera di oltre quarant’anni.