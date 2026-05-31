È morta all'età di 69 anni Kelly Curtis, attrice e documentarista statunitense, primogenita delle icone di Hollywood Tony Curtis e Janet Leigh. La scomparsa è avvenuta nella sua abitazione a Bellevue, in Idaho. La notizia è stata resa pubblica dalla sorella minore, l'attrice Jamie Lee Curtis, che ha condiviso un commosso messaggio sui social. Nata a Santa Monica il 17 giugno 1956, Kelly Curtis ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e della televisione, costruendo una carriera variegata che ha spaziato dalla recitazione alla produzione e alla regia di documentari.

Una carriera versatile tra grande e piccolo schermo

La carriera artistica di Kelly Curtis prese il via in tenerissima età con il suo debutto nel film 'I vichinghi', dove recitò accanto ai suoi celebri genitori. Dopo un periodo dedicato agli studi in economia e un'esperienza professionale come agente di borsa, decise di dedicarsi interamente alla recitazione, affinando le sue capacità presso il prestigioso Lee Strasberg Theatre Institute e diventando membro dell’Actors Studio. Nel corso degli anni, Kelly Curtis ha preso parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive. Tra i suoi ruoli più noti si ricordano una comparsa al fianco della sorella Jamie Lee Curtis nella commedia 'Una poltrona per due', il ruolo da protagonista nella commedia tedesca 'Magic Sticks' e una significativa partecipazione nel film horror italiano 'La setta'.

Sul piccolo schermo, apparve in serie televisive di successo come 'The Equalizer', 'Silk Stalkings', 'Star Trek: Deep Space Nine' e 'Judging Amy'. Tra il 1996 e il 1999, interpretò inoltre il tenente Carolyn Plummer nella serie 'Sentinel'.

Impegno dietro le quinte e l'eredità familiare

Negli anni più recenti, Kelly Curtis aveva ampliato la sua attività professionale, dedicandosi con passione alla produzione e alla regia di documentari. Tra questi, spicca 'Marby Jets Are Go', realizzato nel 2018. La sua collaborazione si estese anche dietro le quinte, dove lavorò come assistente di produzione in diversi film interpretati dalla sorella Jamie Lee Curtis. Molto legata alle sue radici familiari, Kelly Curtis partecipò attivamente, insieme al padre Tony Curtis, a iniziative benefiche volte al restauro della storica Sinagoga di Dohány Street a Budapest, dimostrando un profondo attaccamento alla sua eredità culturale.

La sua scomparsa chiude un altro capitolo nella storia di una delle famiglie più celebri di Hollywood, lasciando un vuoto nel panorama artistico. Kelly Curtis era conosciuta per la sua affettuosa generosità, la sua inesauribile curiosità e il forte legame con la famiglia. Lascia il marito John Marsh, la sorella Jamie Lee Curtis, il cognato Christopher Guest e i fratellastri Alexandra, Allegra, Ben e Nicholas. Le cause della morte non sono state rese note.