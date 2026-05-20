È scomparso all'età di 87 anni Alan Bradley, il rinomato scrittore canadese celebre per la fortunata serie di romanzi con protagonista Flavia de Luce. Nato a Toronto nel 1938, Bradley ha avuto una carriera versatile, dedicandosi a diverse professioni prima di abbracciare la scrittura. Il primo volume della saga di Flavia de Luce fu pubblicato nel 2007, riscuotendo un successo internazionale. In Italia, tutte le sue opere sono state edite da Sellerio, che ha pubblicato l'ultimo titolo, Mentre la vanga del becchino arrugginisce, il 21 aprile 2026.

La serie è stata tradotta in trenta lingue e ha venduto milioni di copie globalmente.

Carriera e successi letterari

La carriera di Bradley iniziò nell'ingegneria radiofonica e televisiva. Dal 1994 si dedicò esclusivamente alla scrittura, pubblicando racconti e opere di saggistica. Il romanzo d'esordio di Flavia de Luce, The Sweetness at the Bottom of the Pie, ottenne numerosi riconoscimenti nel campo del giallo, tra cui il Crime Writers’ Association Debut Dagger Award. La serie di Flavia de Luce comprende undici romanzi, con oltre sei milioni di copie vendute in trentanove paesi. Bradley visse in diverse città canadesi, stabilendosi negli ultimi anni nell’Isola di Man.

Prossime uscite e adattamento cinematografico

L'eredità di Bradley si arricchirà con la pubblicazione del dodicesimo romanzo della serie, Numb Were the Beadsman’s Fingers, previsto per il 3 novembre 2026 da Doubleday Canada. Il primo romanzo, The Sweetness at the Bottom of the Pie, è stato adattato per il cinema con il titolo Flavia. Il film, diretto da Bharat Nalluri, vede nel cast Molly Belle Wright, Martin Freeman, Jonathan Pryce e Toby Jones. Alan Bradley ebbe modo di vedere un montato finale e visitare il set, definendo l'esperienza un culmine della sua vita. Sellerio ha ricordato il contributo di Bradley e il successo delle sue opere, che hanno portato Flavia de Luce a milioni di lettori.