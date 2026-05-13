La seconda stagione di Ahsoka, l'attesa serie live-action di Star Wars con protagonista Rosario Dawson, debutterà su Disney+ all'inizio del 2027. L'attrice stessa, durante la presentazione dei palinsesti Disney, ha anticipato "battaglie più impegnative e una posta in gioco ancora più alta".

Annuncio e rinvio ufficiale

Durante l'evento Disney, Rosario Dawson ha confermato l'uscita per l'inizio del 2027. L'annuncio è stato accompagnato da una breve anteprima con il creatore Dave Filoni e alcuni membri del cast, offrendo un primo sguardo alle nuove atmosfere.

Questa data segna un rinvio rispetto alle previsioni iniziali, che vedevano Ahsoka 2 indicata come "Coming Soon in 2026" da Disney+ e confermata per il 2026 da Star Wars Insider. La presentazione ha ufficializzato lo slittamento.

Produzione e cast

Le riprese della seconda stagione si sono svolte tra aprile e ottobre 2025 nel Regno Unito. Il cast include Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen, Lars Mikkelsen, Ivanna Sakhno, Eman Esfandi e Rory McCann. La serie è attualmente in fase di post-produzione, che include montaggio, effetti visivi e colonna sonora. Il rinvio è dovuto alla complessità tecnica e narrativa della produzione.

L'attesa e il ruolo di Rosario Dawson

Il posticipo offre tempo per perfezionare la qualità della serie, ma prolunga l'attesa per i fan. La conferma del 2027 permette una chiara pianificazione del ritorno della Jedi su Disney+. Rosario Dawson, attrice statunitense, è il volto iconico di Ahsoka Tano nell'universo live-action di Star Wars. Ha debuttato nel ruolo nella seconda stagione di The Mandalorian e ha poi ripreso la parte da protagonista nella prima stagione di Ahsoka, affermandosi come figura centrale del franchise.