Il cantautore Aiello torna sulla scena musicale con il nuovo album "Scorpione", in uscita il 22 maggio 2026. Questo lavoro segna il suo ritorno dopo un intenso periodo (2019-2023) di successi, dischi di platino e Sanremo 2021. L'artista calabrese, oggi quarantenne, ha rallentato per una riscoperta personale e artistica, pubblicando singoli nel 2024 e 2025 e partecipando alla serata delle cover a Sanremo con Leo Gassmann e al brano "Giganti".

"Mi sono preso del tempo per ritrovare la leggerezza, la luce e l’energia degni del sogno che sto vivendo da sette anni", ha dichiarato Aiello.

Il percorso verso "Scorpione" è stato guidato dalla decisione di "accantonare l’overthinking e la corsa al risultato", che offuscavano la gioia di scrivere. Questa evoluzione ha comportato il rinnovo del team e il trasferimento da Roma, dove ha vissuto per quattordici anni, a Milano. Pur esprimendo profonda gratitudine per la Capitale, che continua a ispirare il suo nuovo disco, il trasferimento rappresenta per Aiello una scelta di rinnovamento. "Gratitudine è la parola che racconta questi ultimi due anni. Ho voglia di raccontarmi, di raccontare il saper aspettare, del sanare alcune robe. C’è amore non solo a due, ma con me stesso: l’ho scritto guardandomi allo specchio", ha aggiunto, sottolineando il carattere intimo del progetto.

"Scorpione": R&B contemporaneo e rinascita personale

Composto da nove tracce, "Scorpione" riflette la crescita e la nuova consapevolezza di Aiello. Il sound vede il ritorno centrale dell’R&B in una veste contemporanea, unendo le radici musicali dell’artista alla maturità acquisita. Il disco narra un viaggio interiore che esplora il dolore non come un punto di arresto, ma come terreno fertile per la rinascita, intrecciando episodi biografici come relazioni concluse, traslochi e nuovi inizi. "A quarant’anni sono nel momento migliore sia fisicamente che mentalmente", ha affermato Aiello, evidenziando come la leggerezza sia diventata un nuovo modo di affrontare la vita e la narrazione di sé.

L’amore, tema ricorrente, si colora di consapevolezza e accettazione, superando nostalgia, rabbia o abbandono per trasformare il dolore in un’esperienza positiva.

Il titolo "Scorpione" fa riferimento all’ascendente dell’artista: "Sono un leone, ma ho tanto dello Scorpione...", ha spiegato Aiello, sottolineando come l’anima del disco sia permeata dalla gratitudine, più che da sentimenti di difesa o attacco.

Aiello Tour Club 2026: le date e il percorso artistico

Le nuove canzoni di "Scorpione" saranno al centro del Tour Club 2026 di Aiello, che partirà il 5 novembre da Padova (Hall), proseguendo a Venaria Reale (6 novembre), Bologna (8 novembre), Firenze (11 novembre), Roma (13 novembre), Napoli (16 novembre) e Milano (19 novembre). I biglietti sono già disponibili. Il tour segna un ritorno alla dimensione intima dei club, offrendo i nuovi brani insieme alle hit come "Arsenico" e "Vienimi (a ballare)".

Aiello ha costruito un percorso distintivo nella musica italiana, dai primi singoli certificati oro e platino alla partecipazione a Sanremo 2021 con "Ora", fino a collaborazioni come quella con Levante in "Sentimentale". L'artista riconosce l'importanza degli insuccessi, citando il venticinquesimo posto a Sanremo come un momento che, seppur vissuto "male", ha rappresentato un punto di svolta: "Da lì è iniziata la mia nuova strada". Questa crescita e accettazione, personale e artistica, sono al centro di "Scorpione" e del nuovo corso, tra introspezione e rinnovamento.