Il Parco archeologico del Colosseo accoglierà, da giugno a ottobre 2026, la mostra "Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico". Questa iniziativa di cooperazione culturale tra Italia e Turchia esporrà oltre 300 reperti, molti inediti. L'evento nasce da un accordo bilaterale siglato ad aprile 2025 a Roma tra il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il Ministro della Cultura e del Turismo, Mehmet Nuri Ersoy. Un'intesa tecnica per la realizzazione è stata formalizzata a dicembre 2025 presso la Direzione generale dei Beni culturali e dei Musei della Turchia, con la firma di Alfonsina Russo e Simone Quilici.

Promossa dal Piano Mattei per l'Africa e il Mediterraneo, la mostra mira a consolidare la cooperazione culturale tra i Paesi, valorizzando il patrimonio come strumento di dialogo e crescita. È tra le più significative mai dedicate a Troia, capace di evidenziare la sua complessità storica, oltre il mito, e il profondo legame con Roma. Il percorso espositivo include reperti dai principali musei italiani e dal sito di Troia; oltre 220 opere da 19 musei turchi, 50 inedite in Italia.

Un ponte culturale tra Italia e Turchia

La mostra si inserisce in una strategia di collaborazione avviata negli ultimi anni. Il Parco archeologico del Colosseo, già sede di importanti esposizioni internazionali, rafforza la sua vocazione globale.

Alla dichiarazione di intenti, presso il Ministero turco, hanno partecipato Birol İnceciköz (Direttore generale dei Beni culturali turchi), Alfonsina Russo (Capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio), Simone Quilici (Direttore del Parco archeologico del Colosseo) e Alessio De Cristofaro (Direttore dell’IC-VEPP). La centralità di Troia, mito fondativo e crocevia storico del Mediterraneo, offre una narrazione che trascende l'epos, consolidando la cultura quale pilastro delle relazioni internazionali. Il progetto rafforza il ruolo della cultura come strumento di dialogo, cooperazione e diplomazia internazionale.

Troia e Roma: un patrimonio condiviso in esposizione

Il percorso espositivo offre una visione completa, con reperti archeologici dall'Italia e una selezione dai principali musei turchi, molti inediti in Italia.

L'allestimento ricostruisce il rapporto intrinseco tra il mito di Troia e la storia di Roma, evidenziando i legami tra le grandi civiltà del Mediterraneo. L'iniziativa, tra le più vaste mai dedicate a Troia, permette di ammirare testimonianze materiali e approfondire il significato storico, archeologico e simbolico di un sito la cui fama è stata per secoli legata all'epos omerico. Il Parco archeologico del Colosseo consolida il suo ruolo di polo culturale internazionale. La mostra si aggiunge a precedenti collaborazioni, rafforzando la valorizzazione promossa dal Ministero della Cultura tramite DiVa e l’IC-VEPP. Questa sinergia conferma Roma come crocevia di eventi culturali e punto d'incontro tra diverse identità storiche del Mediterraneo.