Il Teatro Petruzzelli di Bari si prepara ad accogliere una delle produzioni più attese della sua stagione di danza: il celebre balletto "Romeo e Giulietta" di Sergej Prokof’ev. Lo spettacolo, che debutterà il 3 maggio e proseguirà fino al 10 maggio, vedrà sul podio il maestro Fabrizio Carminati, mentre le innovative coreografie sono firmate da Francesco Nappa. Questa nuova messa in scena impegna l'intero Corpo di ballo della Fondazione Petruzzelli e la sua Orchestra, promettendo un'esperienza artistica di alto livello.

Le recite sono in programma nei giorni 3, 4, 7, 9 e 10 maggio.

I biglietti per le diverse date sono già disponibili, invitando il pubblico a immergersi in una delle partiture più iconiche del Novecento, ispirata alla tragedia shakespeariana. Il direttore Fabrizio Carminati ha sottolineato l'importanza di questa rappresentazione, dichiarando: “Portare la musica di Prokof’ev sul palcoscenico del Petruzzelli significa celebrare il grande repertorio sinfonico del secolo scorso attraverso la danza”.

La visione coreografica di Francesco Nappa reinterpreta in chiave contemporanea la storia universale dei due innamorati veronesi, pur mantenendo intatto “lo spirito drammatico e romantico dell’opera originale”. Questo approccio garantisce una lettura fresca e attuale di un classico intramontabile, capace di dialogare con le sensibilità del pubblico odierno.

"Romeo e Giulietta": un capolavoro nel cuore della stagione

La scelta di includere "Romeo e Giulietta" di Prokof’ev nella programmazione del Petruzzelli rappresenta un elemento di grande prestigio per la stagione di danza della Fondazione. Composto tra il 1935 e il 1936, in uno dei periodi più prolifici del compositore russo, questo balletto è universalmente riconosciuto come uno dei capolavori del repertorio ballettistico mondiale. La sua realizzazione non solo coinvolge un vasto numero di artisti – tra danzatori, orchestrali e tecnici – ma rafforza anche il ruolo della Fondazione Petruzzelli come promotore della danza d’autore nel Mezzogiorno d'Italia.

La tradizione delle grandi stagioni di balletto al Petruzzelli affonda le radici nei primi anni del Novecento.

Il teatro, magnificamente ricostruito dopo il tragico incendio del 1991 e riaperto al pubblico nel 2009, ha ospitato nel corso degli anni i principali titoli della danza moderna e classica. L'attuale allestimento di "Romeo e Giulietta" si inserisce in questa illustre serie di produzioni, affiancandosi a quelle dedicate a maestri come Čajkovskij e Stravinskij, confermando l'impegno del teatro verso l'eccellenza artistica internazionale.

Il Petruzzelli: storia e innovazione con Prokof’ev

Situato nel cuore pulsante di Bari, il Teatro Petruzzelli si distingue come uno dei principali poli culturali della Puglia e si classifica come il quarto teatro italiano per capienza. Dalla sua riapertura ufficiale, avvenuta il 4 ottobre 2009, il Petruzzelli offre regolarmente un ricco calendario di opere liriche, concerti sinfonici, spettacoli di danza e balletto.

L'attuale produzione di "Romeo e Giulietta" si inserisce perfettamente in questa ricca tradizione, coniugando il rigore sinfonico dell'Orchestra con le più moderne visioni coreografiche.

La partitura di Sergej Prokof’ev, celebre per le sue intense atmosfere drammatiche e i passaggi lirici dedicati ai giovani amanti, fu rappresentata per la prima volta nel 1938. Da allora, è diventata un riferimento fondamentale per le compagnie di balletto di tutto il mondo. Con questa nuova produzione, il Teatro Petruzzelli riafferma la sua posizione di eccellenza nel panorama della grande danza, proponendo alla città di Bari e al suo vasto pubblico una proposta artistica di altissimo livello, che mantiene vivo e vibrante il dialogo tra il repertorio classico e le più innovative interpretazioni sceniche.