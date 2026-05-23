Il Museo del Prado di Madrid è la sede di "A la manera de Italia. España y el Gótico Mediterráneo (1320‑1420)", una significativa esposizione che indaga i profondi rapporti artistici tra Italia e Spagna nel periodo precedente al Rinascimento. Curata da Joan Molina Figueras, la rassegna presenta oltre cento opere – tra dipinti, sculture, manoscritti miniati, oreficerie, tessuti e ricami – provenienti da trentuno istituzioni spagnole e venticinque straniere. L'esposizione, patrocinata da Bbva e visitabile fino al 20 settembre 2026, illustra come i modelli del Trecento italiano furono assimilati e reinterpretati nel contesto iberico, dando origine a un linguaggio artistico distintivo nell'area mediterranea.

L'esposizione evidenzia l'intenso dialogo culturale tra la penisola italiana e le regioni spagnole della Corona d’Aragona, Castiglia e Maiorca tra il Trecento e il Quattrocento. Maestri italiani come Giotto, Duccio, Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti influenzarono artisti spagnoli quali Ferrer e Arnau Bassa, i fratelli Serra, Pedro de Cordoba e Miquel Alcaniz. Questi ultimi rielaborarono suggestioni senesi, gotico francese e influssi bizantini, creando uno stile unico. Miguel Falomir, direttore del Prado, ha evidenziato la "grande complessità scientifica e organizzativa" dell'iniziativa, sottolineando che molte opere provengono da chiese e conventi dove sono rimaste per seicento anni. Ventuno di esse sono state restaurate per l'occasione, tra cui il "Retablo de San Marco y San Aniano" di Manresa e il polittico della "Vergine del Latte" di Cordoba, restituendo loro l'originaria brillantezza.

L'oro, simbolo e luce nel Gotico Mediterraneo

Joan Molina Figueras ha posto l'accento sul ruolo centrale dell'oro nelle opere esposte, non solo come ornamento ma come elemento capace di trasformare la luce sulle superfici, rendendo il retablo un'esperienza visiva e simbolica profonda. Tra i pezzi più notevoli figura il "Retablo de San Julián y Santa Lucía" dei fratelli Serra, che presenta una rara immagine di Cristo completamente nudo per accentuarne la sofferenza. La mostra evidenzia inoltre come i contatti lungo le rotte mediterranee, le corti europee e la presenza della corte papale ad Avignone abbiano favorito un intenso scambio di artisti, opere e tecniche tra le diverse culture.

Queste influenze reciproche sono testimoniate da pittori italiani come Gherardo Starnina, che operò in Spagna tra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento.

Al suo ritorno in Italia, egli portò con sé stili e tecniche acquisite, contribuendo a rinnovare la pittura toscana, come si osserva nella "Madonna dell’Umiltà", oggi conservata presso l'Università di Cleveland. Il percorso espositivo si conclude evidenziando la bidirezionalità di questo dialogo: non solo l'Italia "a la manera de España", ma anche la Spagna "a la manera d'Italia".

Il Prado e l'eredità artistica europea

L'esposizione "A la manera de Italia" si inserisce nella tradizione del Museo del Prado come punto di riferimento per la riscoperta delle relazioni artistiche europee. L'attenzione al Gotico Mediterraneo evidenzia l'impegno del museo nel promuovere ricerche e restauri su un periodo cruciale di transizione e scambi internazionali.

La collaborazione con numerose istituzioni e il restauro di ventuno opere per l'occasione hanno permesso di rendere accessibili al pubblico manufatti spesso poco noti, rinnovando l'interesse per una fase fondamentale nella formazione delle identità artistiche europee.

Il Prado, noto polo culturale di Madrid, offre con questa mostra un'opportunità unica per esplorare le origini della modernità pittorica. Attraverso il confronto tra scuole e maestri, materiali preziosi e innovazioni linguistiche, l'esposizione, visitabile fino al 20 settembre 2026, propone un viaggio affascinante che dal Trecento conduce alle soglie del Rinascimento europeo.