Il Museo del Prado di Madrid ospita, fino al 20 settembre, la mostra “A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)”, un'esposizione che esplora il dialogo artistico tra l'Italia del Trecento e la Spagna pre-rinascimentale. Curata da Joan Molina Figueras, responsabile della collezione di pittura europea fino al 1500 del museo, la rassegna riunisce oltre cento capolavori – tra dipinti, sculture, manoscritti miniati, oreficerie, tessuti e ricami – provenienti da 31 istituzioni spagnole e 25 straniere.

Il percorso espositivo evidenzia come i modelli del Trecento italiano, da Giotto a Simone Martini, siano stati assimilati e trasformati dagli artisti iberici della Corona di Aragona, Castiglia e Maiorca.

Figure come Ferrer e Arnau Bassa, i fratelli Serra, Pedro de Cordoba e Miquel Alcaniz hanno saputo fondere il naturalismo senese con elementi gotici francesi e suggestioni bizantine, generando un linguaggio originale.

Retabli monumentali e restauri

L'originalità dei maestri iberici emerge soprattutto nei grandi retabli monumentali, strutture spettacolari pensate per dominare gli spazi di culto. Il curatore Joan Molina Figueras ha sottolineato come questi polittici fossero il terreno ideale per sperimentare tecniche e materiali preziosi. L'oro, in particolare, non aveva solo una funzione decorativa, ma trasformava le superfici in spazi capaci di assorbire e riflettere la luce, offrendo un'esperienza visiva e simbolica.

Tra le opere più sorprendenti figura il “Retablo de San Julian y Santa Lucia” di Pere Serra e Jaume Serra, con una rara immagine di Cristo completamente nudo per accentuarne la sofferenza.

Per l'esposizione, ventuno opere sono state sottoposte a delicati interventi conservativi, restituendo brillantezza ai colori e ai fondi dorati. Esempi notevoli includono il “Retablo de San Marco y San Aniano” dalla basilica di Santa Maria de la Seu di Manresa e il polittico della “Vergine del Latte” dalla cattedrale di Cordoba. Molte di queste opere erano conservate da oltre seicento anni in chiese e conventi, rendendo il restauro particolarmente significativo.

Scambi e influenze reciproche

La mostra analizza il ruolo cruciale delle rotte mediterranee, delle corti e della Avignone papale nel facilitare la circolazione di opere e artisti, favorendo l'affermazione del Trecento italiano in Spagna.

Molina Figueras ha evidenziato come la fascinazione per l'arte italiana sia giunta con forza grazie agli scambi commerciali, sottolineando la natura bidirezionale di queste influenze. Artisti italiani, dopo aver lavorato nella penisola iberica, riportarono nuove ispirazioni.

Il toscano Gherardo Starnina ne è un esempio emblematico: attivo tra Valencia, Castiglia e Aragona tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, al suo rientro a Firenze portò un rinnovato linguaggio tardo gotico che influenzò la pittura toscana. La sua “Madonna dell’Umiltà”, esposta e realizzata a tempera con foglia d’oro, testimonia questo intreccio stilistico. L'esposizione si conclude mostrando l'influenza sull'Italia “a la manera de España”, a testimonianza di uno spazio condiviso di contaminazione artistica.

Il Prado e il dialogo artistico mediterraneo

Definita dal direttore Miguel Falomir come un progetto “di enorme complessità” scientifica e organizzativa, la mostra rappresenta una tappa significativa nella valorizzazione di capitoli meno esplorati della storia dell'arte europea. Le sale del museo, allestite con cromatismi blu e oro che evocano il Mediterraneo medievale, offrono un'immersione nell'evoluzione stilistica e simbolica della pittura gotica mediterranea tra il 1320 e il 1420. L'esposizione ridefinisce la percezione dei secoli pre-Rinascimento e sottolinea la ricchezza degli scambi culturali euro-mediterranei, un dialogo artistico che ha plasmato il panorama europeo.