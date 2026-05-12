La settantanovesima edizione del Festival di Cannes ha preso il via il 12 maggio 2026, inaugurando sulla celebre Croisette un evento di risalto internazionale e grandi aspettative. Questa kermesse, riconosciuta come punto di riferimento globale per il settore cinematografico, accoglie registi, attori, produttori e professionisti da ogni parte del mondo. La cerimonia di apertura, ospitata nel prestigioso Palais des Festivals – edificio simbolo della manifestazione dal 1983 – ha visto la proiezione fuori concorso di "La Vénus électrique" di Pierre Salvadori, un film che ha catturato l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Numerose star internazionali e una vasta rappresentanza della stampa mondiale hanno animato l'evento, sottolineando l'importanza di una manifestazione che ogni anno attira migliaia di visitatori e appassionati. A presiedere la giuria di questa edizione è il rinomato regista sudcoreano Park Chan-wook, figura di spicco del cinema globale, incaricato di guidare la selezione dei film in concorso e la cerimonia di premiazione.

Un programma ricco e una selezione diversificata

Il festival presenta una selezione di oltre cinquanta film in concorso, espressione delle principali cinematografie internazionali. Accanto alla competizione ufficiale, il programma include vari eventi collaterali e retrospettive dedicate sia ai grandi maestri del passato sia ai nuovi talenti emergenti.

Un'attenzione particolare è rivolta ai registi che, attraverso le loro opere, affrontano tematiche cruciali come i diritti umani, le migrazioni e le sfide ambientali contemporanee.

L'impegno verso il cinema d'autore si manifesta anche con una rinnovata sezione dedicata ai documentari, mentre numerosi panel e masterclass offrono un'opportunità di confronto diretto tra pubblico e creatori. Il festival, che si concluderà il 25 maggio 2026, si conferma così non solo una vetrina per le produzioni più innovative, ma anche un'occasione di riflessione collettiva sul ruolo culturale e sociale del cinema.

Il Palais des Festivals: cuore pulsante di Cannes

Il Palais des Festivals et des Congrès, sede ufficiale della manifestazione, si erge sulla celebre Promenade de la Croisette a Cannes.

Questa struttura, capace di ospitare oltre 30.000 professionisti tra addetti ai lavori, giornalisti e ospiti, è stata inaugurata nel 1983. Rappresenta un simbolo architettonico della città francese, utilizzato frequentemente anche per altri importanti eventi culturali, congressi e fiere internazionali durante l'anno.

Il Festival di Cannes, istituito nel 1946, è uno degli eventi cinematografici più prestigiosi e longevi a livello mondiale. Nel corso della sua storia, ha premiato registi di fama internazionale e ha segnato momenti cruciali per la settima arte, consolidando la sua funzione di punto d'incontro tra diverse culture e le nuove tendenze. L'edizione 2026 riafferma questa tradizione, focalizzandosi su un cinema che sa interrogare il presente e le sue complessità attraverso le voci e le opere di autori provenienti da ogni continente.