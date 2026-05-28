È stato pubblicato il bando per la seconda edizione del Premio Maria Corti - Parole al centro, un riconoscimento letterario nazionale che celebra opere e carriere intellettuali e artistiche incentrate sulla parola, secondo la visione della studiosa e scrittrice Maria Corti. Il concorso si articola in tre sezioni: Narrativa (romanzi o raccolte di racconti in lingua italiana, pubblicati tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026); Saggistica (opere dedicate a lingua, letteratura e filologia italiana, edite nello stesso periodo); e Premio alla carriera (per personalità della cultura italiana distinte per un rapporto dinamico e creativo con la parola nelle sue diverse forme: letteratura, canzone, teatro, cinema, poesia performativa e prodotti audiovisivi e multimediali).

Le case editrici possono proporre fino a tre libri per categoria, inviando le candidature a premiomariacorti@unipv.it entro il 1° luglio 2026. Il Comitato Scientifico selezionerà tre finalisti per Narrativa e Saggistica, designando il vincitore del Premio alla carriera. La Giuria, composta da sedici membri, esprimerà il voto finale entro il 30 settembre 2026. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 13 novembre 2026 nell’Aula Magna dell’Università di Pavia. Il premio per ciascuna sezione consiste in 5.000 euro lordi e prevede la partecipazione obbligatoria degli autori. Il regolamento completo è disponibile sul sito della Fondazione Maria Corti. Il Premio è organizzato in collaborazione con il Centro Manoscritti dell’Università di Pavia, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Pavia e del Comune di Pavia e il supporto del Collegio Ghislieri di Pavia.

La Fondazione Maria Corti, il Centro Manoscritti e la sua fondatrice

Il Premio si inserisce nelle attività della Fondazione Maria Corti, con sede a Pavia. Nel 2025, la Fondazione ha ricevuto contributi pubblici: 11.574,46 euro dal Ministero della Cultura per gli Istituti culturali e 21.000 euro dalla Regione Lombardia per un progetto di catalogazione archivistica. L’iniziativa si avvale del supporto del Centro Manoscritti dell’Università di Pavia, istituzione fondata da Maria Corti, figura eminente della filologia e critica letteraria italiana. Docente di storia della lingua italiana all’Università di Pavia, si distinse come romanziera e promotrice della ricerca letteraria tramite il Centro Manoscritti.

Pilastro della rivista Alfabeta, ha ricoperto un ruolo fondamentale come animatrice culturale. Il Premio a lei intitolato tributa il suo impegno per la centralità della parola come strumento di creazione, studio e interpretazione nelle diverse discipline artistiche e letterarie.