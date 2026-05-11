Il Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI) lancia il 12 maggio 2026, presso la sala convegni di Intesa Sanpaolo a Milano, la tredicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”. Riconosciuta come la più ampia mappatura spontanea del patrimonio culturale italiano, l’iniziativa, sostenuta da Intesa Sanpaolo e patrocinata dal Ministero della Cultura, invita cittadini e comunità a candidare e votare i siti più significativi fino al 15 dicembre 2026. La partecipazione è possibile tramite il sito www.iluoghidelcuore.it o moduli cartacei, segnalando i luoghi di fondamentale importanza per la memoria collettiva e il territorio.

La presentazione ufficiale vede la partecipazione di Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, e Marco Magnifico, presidente FAI. La diretta streaming è accessibile dalle ore 11.30 sui portali digitali del FAI e di Intesa Sanpaolo, oltre che su ANSA.it. Gli organizzatori sottolineano che il censimento è “il più importante strumento che i cittadini hanno a disposizione per partecipare in concreto a salvaguardare e tramandare i beni culturali e ambientali che hanno a cuore”. Dal 2003, l’iniziativa ha raccolto oltre 13,5 milioni di voti, con più di 2.300.000 preferenze solo nel 2024, a favore di oltre 41.000 luoghi distribuiti in più di 6.500 Comuni italiani.

I successi e i progetti della XII edizione

La precedente edizione, avviata il 17 settembre 2024, ha superato i 2,29 milioni di voti, confermandosi un momento chiave di partecipazione civica per la tutela del patrimonio. Nel gennaio 2026, sono stati selezionati 20 progetti destinatari di un contributo complessivo di 700.000 euro, la dotazione più alta nella storia del programma. Questi interventi hanno interessato undici regioni, concentrandosi in larga parte su aree interne e piccoli Comuni, evidenziando una particolare attenzione ai territori meno valorizzati.

Dal 2003, “I Luoghi del Cuore” ha sostenuto 180 progetti di restauro, valorizzazione e tutela, attivando risorse superiori a 820.000 euro solo nell’ultimo bando.

L’iniziativa ha coinvolto oltre cento stakeholder, tra cui associazioni, scuole, enti scientifici e amministrazioni locali. Tra i siti selezionati nella XII edizione figurano l’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina (Sicilia), il Museo Filippa di Rimella (Piemonte), il Laghetto del Parco degli Acquedotti (Roma) e la Minitalia del Parco Trotter (Milano), con interventi mirati a restauro, riqualificazione e nuove fruizioni. Lombardia e Liguria si sono distinte per la maggiore partecipazione, con diverse località che hanno superato i 10.000 voti.

L'impatto e l'evoluzione della mappatura dei beni

La collaborazione tra FAI e Intesa Sanpaolo, attiva dal 2004, ha creato uno strumento che, oltre alla raccolta di segnalazioni, offre un sistema di finanziamenti e supporto tecnico per interventi di restauro e valorizzazione paesaggistica e architettonica.

Nel 2025 è stato aumentato il contributo massimo richiedibile da 30.000 a 50.000 euro e introdotte misure specifiche per generare ricadute sociali, economiche e ambientali. I progetti della XII edizione hanno generato impatti culturali (19 interventi), sociali (13), ambientali (7) ed economici (5), coinvolgendo anche università, parrocchie e Soprintendenze.

Ad oggi, la campagna ha raccolto più di 13 milioni di voti per oltre 39.000 luoghi, con 180 progetti effettivamente sostenuti nel tempo. Una ricerca della Fondazione Santagata ha evidenziato come circa un quinto dei siti supportati abbia moltiplicato l’impatto economico dei fondi ricevuti, generando fino a venti volte il contributo iniziale grazie all’indotto territoriale.

L'iniziativa rappresenta un esempio unico di sensibilizzazione civica in Italia e in Europa, promuovendo la collaborazione tra cittadini, istituzioni e realtà locali per una tutela diffusa e condivisa del patrimonio italiano.