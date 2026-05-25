Alberto Angela torna in prima serata su Rai 1 con una nuova puntata di ‘Ulisse, il piacere della scoperta’, interamente dedicata alla “Parigi nascosta”. L’appuntamento, fissato per lunedì 25 maggio, promette un viaggio affascinante e insolito tra le meraviglie meno conosciute della capitale francese, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare aspetti inediti e suggestivi della città, al di là dei percorsi turistici più battuti.

Un itinerario tra arte, storia e architettura

La puntata si addentra in luoghi che spesso sfuggono all'attenzione dei visitatori.

Tra le tappe principali, il maestoso castello di Vaux le Vicomte, celebre per essere stato al centro di un avvincente intrigo storico, e il sontuoso castello di Chantilly, che non solo custodisce la seconda pinacoteca più grande di Francia dopo il Louvre, ma è anche il luogo di nascita della rinomata crema Chantilly. Il percorso prosegue poi verso Giverny, dove si trova la casa di Claude Monet, il cui celebre giardino fiorito ha ispirato innumerevoli opere del grande pittore impressionista, offrendo un'esplosione di colori e suggestioni.

Alberto Angela guiderà gli spettatori anche all’Hotel des Invalides, il monumentale edificio che culmina nella solenne tomba di Napoleone, e al museo delle giostre, un luogo incantato capace di far rivivere la magia e la spensieratezza dell’infanzia.

La narrazione evidenzia inoltre il ruolo cruciale di Parigi come culla della fotografia e del cinema, invenzioni che hanno contribuito in modo significativo a forgiare il mito della “città dell’amore” nell'immaginario collettivo.

Cultura, moda e sapori della Ville Lumière

La capitale francese viene raccontata anche attraverso la sua vibrante e ricca scena letteraria. Il viaggio include i caratteristici bouquinistes lungo la Senna, con le loro bancarelle di libri antichi, la prestigiosa biblioteca nazionale e le affascinanti case di celebri romanzieri dell’Ottocento, come Victor Hugo e Alexandre Dumas, testimoni di un'epoca d'oro della letteratura. Parigi, capitale indiscussa della Haute Couture, si svela nei suoi esclusivi atelier; tra questi, spicca quello del famoso stilista Azzedine Alaia, dove Alberto Angela avrà l'opportunità di incontrare Carla Sozzani, una figura di spicco nel panorama internazionale della moda e dell’arte.

Il viaggio si conclude con una tappa in uno dei locali storici della città, dove verrà svelato il segreto della preparazione della crêpe, una delle prelibatezze più amate e iconiche della cucina francese. La puntata di ‘Ulisse’ offre così uno sguardo approfondito, originale e ricco di dettagli su una Parigi meno conosciuta, ma straordinariamente ricca di fascino, storia e cultura, invitando il pubblico a una scoperta autentica e coinvolgente.