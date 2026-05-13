Il documentario 'Aldair. Cuore giallorosso' celebra la leggenda romanista Aldair Nascimento do Santos, storico difensore e bandiera del club, in occasione dei suoi 60 anni. Il film, diretto da Simone Godano, ripercorre la carriera e la vita di questo campione, offrendo testimonianze esclusive e materiali inediti. Dopo un'anteprima al cinema Barberini di Roma, la pellicola sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 21 maggio.

Prodotto da Grøenlandia, Sky Italia, InHouse e Duende Film, il progetto vede la collaborazione di Rai Cinema, AS Roma e Radio Rock, con la distribuzione affidata a Nexo Studios.

La sceneggiatura è stata curata da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo, che hanno saputo tessere un racconto profondo e intimo.

Un viaggio tra Italia e Brasile sulle orme di Aldair

Il racconto prende il via da un momento altamente simbolico: la celebrazione dei 60 anni di Aldair allo stadio Olimpico di Roma, prima di una partita tra Roma e Napoli. Da qui, lo scrittore Sandro Bonvissuto guida lo spettatore in un viaggio intimo che esplora le radici e l'identità del calciatore. Il percorso si snoda tra i luoghi emblematici della sua vita e carriera, dalle assolate spiagge di Rio de Janeiro fino alla maestosità della Città Eterna. La voce narrante di Claudio Amendola arricchisce la narrazione, contribuendo a delineare il ritratto di un campione silenzioso, la cui grandezza è sempre stata accompagnata da un profondo legame con la maglia giallorossa e l'affetto dei tifosi.

Aldair: la carriera, i successi e il simbolo

Aldair Nascimento do Santos, affettuosamente soprannominato 'Pluto' dai tifosi romanisti, è stato uno dei difensori più iconici e rappresentativi nella storia dell'AS Roma. La sua carriera con il club capitolino si è estesa per ben tredici stagioni, dal 1990 al 2003, durante le quali ha conquistato importanti trofei: una Coppa Italia nella stagione 1990-1991, uno storico scudetto nel campionato 2000-2001 e una Supercoppa italiana nel 2001. Oltre ai successi con la Roma, Aldair ha raggiunto l'apice della sua carriera internazionale vincendo il Campionato del Mondo con la nazionale brasiliana nel 1994. È universalmente riconosciuto come una vera e propria bandiera del club, amato per la sua lealtà, il suo stile di gioco impeccabile e la sua capacità di onorare la maglia cucendosela sulla pelle.

Testimonianze e immagini esclusive per raccontare una bandiera

Il documentario si avvale di un ricco apparato di immagini d'archivio e materiali inediti, arricchiti dalle testimonianze esclusive di numerosi protagonisti del mondo del calcio e della storia romanista. Tra le voci che contribuiscono a questo affresco troviamo leggende come Francesco Totti, Giuseppe Giannini, Zico, Cafu, Vincent Candela, Damiano Tommasi, Marco Delvecchio, Angelo Peruzzi, Christian Panucci, Enrico Annoni e Ricardo Gomes. A questi si aggiungono figure chiave come l'allenatore Fabio Capello, il tifoso illustre Carlo Verdone, il giornalista Paolo Assogna, l'ex Presidente della Roma Rosella Sensi, Riccardo Viola (figlio dell'ex presidente Dino Viola), l'ex Direttore Generale Fabrizio Lucchesi, il giornalista João Guilherme Carvalho, l'amico storico Roberto Rodrigues e il fratello Clodoaldo Ferreira Lima.

Un coro di voci che restituisce la complessità e la grandezza dell'uomo e del calciatore.

La colonna sonora del film, elemento fondamentale per l'atmosfera narrativa, è stata composta da Piotta, Francesco Santalucia e Stefano Ritteri. Include inoltre un brano inedito di Piotta, intitolato 'Aldair', realizzato come tema principale del documentario.