Il Comune di Aliano, in provincia di Matera, ha acquisito diciotto opere del maestro Franco Mulas, donate dalla figlia dell'artista, Sara Mulas. L'annuncio del sindaco Luigi De Lorenzo ha evidenziato il valore artistico e simbolico dell'acquisizione, coordinata dallo storico dell’arte Giuseppe Appella. L'iniziativa arricchisce il patrimonio culturale locale e rafforza l'identità di Aliano come "Terra dell'altrove".

Le opere, interpretazioni contemporanee del mondo di Carlo Levi, includono rappresentazioni dei calanchi lucani, figure tradizionali come i 'monachicchi' e un ritratto monumentale dello scrittore.

Il sindaco De Lorenzo ha sottolineato che Aliano "eredita un pezzo fondamentale della storia dell’arte italiana". Con un valore stimato di circa 110 mila euro, queste opere sono il cuore del dossier per la candidatura di Aliano a Capitale Italiana della Cultura 2027. Le opere saranno esposte permanentemente in una sala dedicata e svelate al pubblico entro giugno con una grande mostra inaugurale, celebrando il dialogo tra la pittura di Mulas e l'opera di Levi.

L’identità culturale di Aliano tra passato e contemporaneità

L'acquisizione si inserisce nel percorso pluriennale di Aliano, che valorizza la memoria di Carlo Levi e promuove il dialogo tra passato e contemporaneità artistica. Il paese lucano, noto per i suoi calanchi e luogo di confino di Levi negli anni Trenta, ha reso la sua figura centrale per l'identità locale.

La sua opera è celebrata annualmente con mostre, iniziative didattiche e festival, creando un tessuto culturale dinamico. La donazione di Mulas testimonia come la vicenda di Levi continui a ispirare artisti. Una sala permanente dedicata all'opera di Mulas ispirata a Levi arricchisce il centro culturale, offrendo nuove opportunità e rafforzando il percorso museale.

Il legame tra Franco Mulas, Carlo Levi e la valorizzazione del territorio

Franco Mulas, figura di spicco nell'arte italiana tra Novecento e nuovo millennio, ha esplorato a fondo l'opera e il messaggio di Carlo Levi. Le opere riprendono temi iconici della tradizione lucana e le atmosfere leviane, offrendo un'interpretazione personale del territorio e della sua cultura.

Soggetti come i paesaggi dei calanchi e le rappresentazioni popolari si fondono con la storia di Aliano, conferendo all'arte una valenza universale. Il progetto espositivo e la valorizzazione della collezione sono parte integrante del dossier per la candidatura di Aliano a Capitale Italiana della Cultura 2027. Questa raccolta di opere contemporanee dedicate a Levi è un elemento di prestigio, che permette alla comunità di presentarsi come un luogo di dialogo tra passato e presente artistico.