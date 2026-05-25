Il celebre giubbotto creato da Dolce&Gabbana per Jon Bon Jovi, indossato durante la prima serata del “These Days Tour” al Wembley Stadium di Londra, sarà uno dei pezzi principali dell’asta organizzata da Aste Bolaffi. L’evento, il 4 giugno nella Sala Bolaffi di Torino e online, offrirà agli appassionati un simbolo dell’incontro tra moda italiana e rock internazionale.

‘These Days Tour’: un capo tra storia e spettacolo

Il giubbotto, realizzato appositamente per Bon Jovi e indossato davanti a 72mila spettatori il 25 giugno 1995, rappresenta il dialogo tra moda e musica.

Immortalato anche nel video ufficiale “Live from London”, è diventato un’icona degli anni Novanta. All’asta, il lotto 59 parte da una base di 5.000 euro, attirando collezionisti.

Un catalogo che attraversa la storia della musica

L’asta Bolaffi propone 265 lotti che raccontano oltre sessant’anni di musica internazionale. Tra i lotti: fotografie autografate, strumenti, vinili rari e abiti di scena di Lucio Battisti, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Milva, Mina, Ornella Vanoni, Laura Pausini, Ligabue e Vasco Rossi. La sezione internazionale include David Bowie, Slash, Charlie Watts, Aretha Franklin e Whitney Houston. Tra i top lot un’opera di Storm Thorgerson per l'album 'Animals' dei Pink Floyd, con base d’asta 6.000 euro, copertina iconica rock.

Memorabilia e cultura pop

Completano il catalogo oggetti legati a Michael Jackson, Madonna, Nirvana, Amy Winehouse, Ramones, Wham! e George Michael. L’asta celebra l'estetica e l'immaginario collettivo di intere generazioni, con pezzi che hanno segnato la storia della musica e della cultura pop.