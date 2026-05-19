Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato la prima italiana di "Alice's Adventures in Wonderland", balletto di Christopher Wheeldon, figura innovativa della coreografia. Il debutto, il 18 maggio 2026, è stato tra gli eventi più attesi della stagione scaligera, attirando pubblico e critica per la regia coreografica e gli allestimenti. La produzione fonde magia e ironia, elementi centrali nella narrazione ispirata al romanzo di Lewis Carroll.

L'allestimento ha coinvolto numerosi artisti e tecnici. Le scenografie di Bob Crowley presentano soluzioni visive spettacolari; la partitura musicale è di Joby Talbot, noto per le sue musiche per la danza contemporanea.

Il direttore Frédéric Olivieri ha dichiarato che “questo titolo rappresenta una sfida artistica importante per la compagnia, per la complessità coreografica e il ricco apparato scenotecnico e costumistico”.

Un balletto tra magia visiva e innovazione scenica

"Alice's Adventures in Wonderland" ha già affascinato il pubblico internazionale per il suo approccio innovativo. Personaggi e ambientazioni si trasformano in un vivido gioco teatrale. La magia della produzione si riflette nei costumi, in equilibrio classico-contemporaneo, e nelle scenografie mobili che trasportano, evocando le atmosfere surreali di Carroll. Il ruolo di Alice, interpretato da una prima ballerina, guida il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà.

Le musiche di Joby Talbot si fondono con la danza, scandendo le avventure con un linguaggio musicale moderno e accessibile.

Il Teatro alla Scala e il rapporto con i grandi coreografi

Il Teatro alla Scala si conferma punto di riferimento per la danza internazionale, inserendo in cartellone una produzione di tale rilievo. Christopher Wheeldon, noto per il suo lavoro con prestigiose compagnie, porta per la prima volta in Italia il suo balletto ispirato ad "Alice nel paese delle meraviglie". L'impegno scaligero coinvolge ballerini, solisti, corpo di ballo e un team di scenografi, costumisti e tecnici. Il palcoscenico milanese è votato all’innovazione, pur rispettando la tradizione ballettistica. Questa nuova produzione si inserisce in una storia di collaborazioni tra la Scala e coreografi di fama mondiale, arricchendo il repertorio e offrendo nuove opportunità di incontro con il pubblico, anche i giovani, grazie alla forza immaginifica di opere come quella di Wheeldon.