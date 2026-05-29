Al Teatro alla Scala di Milano si apre una nuova era con Myung‑Whun Chung come direttore musicale fino al 2030. La stagione 2026/2027 inizia con la Prima di Otello di Giuseppe Verdi, un evento che segna il ritorno del capolavoro dopo trentasette anni. La regia è affidata a Damiano Michieletto. Il debutto di Chung avverrà il 7 dicembre 2026, appuntamento tradizionale e di risonanza internazionale. Il sovrintendente Fortunato Ortombina ha evidenziato che, per la prima volta, Otello non sarà rappresentato con il tradizionale trucco nero, riflettendo la sensibilità contemporanea.

Questa edizione è significativa anche per importanti anniversari: i cinquanta anni dalla prima trasmissione Rai in diretta di Otello (7 dicembre 1976) e i dieci anni dalla diretta televisiva dell'evento sulla Rai, garantita anche quest'anno da Rai Cultura su Rai 1.

Direzione artistica e allestimento

La stagione 2026/2027 del Teatro alla Scala proporrà tredici titoli d'opera, affiancando nuove produzioni a grandi classici. L'allestimento di Otello, firmato da Damiano Michieletto, promette di essere innovativo, riflettendo la sua abilità nelle letture visivamente incisive. La scelta di Myung‑Whun Chung come direttore musicale e l'apertura con Otello sottolineano la volontà della Scala di coniugare tradizione e innovazione, avvalendosi di figure di spicco mondiale.

Il cast della produzione inaugurale vedrà protagonisti interpreti di primissimo piano. Brian Jagde vestirà i panni di Otello, affiancato da Luca Salsi ed Eleonora Buratto, a conferma dell'altissimo livello qualitativo che contraddistingue la Prima. L'evento garantisce un forte impatto mediatico e rafforza il ruolo centrale del Teatro alla Scala nel contesto operistico globale.

Proiezione internazionale e programmazione

La programmazione della nuova stagione si distingue per un equilibrio tra grandi classici e aperture verso un repertorio più contemporaneo. Oltre ai capolavori di Giuseppe Verdi, il cartellone includerà titoli del Novecento, con l'obiettivo di ampliare il pubblico e consolidare la proiezione internazionale della Scala.

Un aspetto strategico sarà la tournée in Asia, che porterà Otello in paesi come il Giappone e la Corea, rafforzando il ruolo del teatro milanese quale ambasciatore della cultura musicale italiana nel mondo.

In sintesi, l'era di Myung‑Whun Chung al Teatro alla Scala incarna la visione di un rinnovamento ancorato alla tradizione. Questo si concretizza attraverso un investimento in produzioni di alto profilo, una programmazione artistica articolata e l'apertura ai mercati globali, promuovendo la cultura lirica nazionale e internazionale con la massima qualità.