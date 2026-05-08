L'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, ha inaugurato l'8 maggio 2026 il Padiglione di Tel Aviv alla 61/a Biennale Arte di Venezia, all'Arsenale. L'evento, nell'ultimo giorno di pre-apertura per giornalisti e addetti ai lavori, ha presentato l'installazione The Rose of Nothingness dell'artista israeliano Belu‑Simion Fainaru. Peled ha sottolineato il ruolo del padiglione come luogo di dialogo e coesistenza, affermando: “Siamo qui per costruire ponti, non per fare discussioni o conflitti. Siamo qui per esprimere il nostro desiderio di coesistenza e di accettazione tra le persone e tra i popoli”.

La cerimonia si è svolta in un clima di attenzione per le annunciate proteste filo-palestinesi contro il Padiglione Israeliano. Un ampio schieramento di forze dell'ordine, anche in tenuta antisommossa, era presente all'esterno dell'Arsenale, ma nessuna contestazione si è verificata durante l'inaugurazione. Interrogato sulle manifestazioni, l'ambasciatore Peled ha dichiarato: “Io non posso spiegare questi movimenti, ma non credo che davvero aiuteranno il popolo palestinese. Sono proteste principalmente contro Israele che è un paese democratico, si può criticare, certo, e anche gli israeliani criticano il loro governo come l’Italia”.

Il Padiglione Israeliano e l'arte di Belu‑Simion Fainaru

Il Padiglione Israeliano, collocato nell'area dell'Arsenale, rappresenta quest'anno la città di Tel Aviv con l'installazione The Rose of Nothingness.

L'opera è di Belu‑Simion Fainaru, artista noto per esplorare temi come dialogo, memoria e tensioni contemporanee. La presentazione si inserisce nella 61/a Biennale Arte, appuntamento artistico di risonanza globale.

La presenza del padiglione si inserisce in un contesto internazionale complesso. La Biennale di Venezia, fondata nel 1895 e con oltre cinquecentomila presenze a ogni edizione, è una piattaforma di confronto tra linguaggi artistici, culture e geopolitiche differenti. Il Padiglione di Israele ha spesso ospitato opere e artisti che trattano le tematiche del conflitto, della convivenza e della ricerca di nuovi linguaggi espressivi.

Contesto delle proteste e il ruolo della Biennale

Nel corso della settimana inaugurale, il Padiglione Israeliano è stato oggetto di attenzioni da parte di gruppi e attivisti filo‑palestinesi.

Già il 6 maggio 2026, manifestanti si erano radunati davanti al padiglione, esibendo striscioni e scandendo slogan quali “No al padiglione del genocidio”, “No morte a Venezia” e “No art washing”. Le azioni miravano a richiamare l'attenzione sulla situazione in Medio Oriente e a contestare la presenza israeliana nel contesto artistico internazionale.

Le forze dell'ordine hanno gestito la sicurezza, garantendo lo svolgimento delle attività culturali senza incidenti. Il caso del Padiglione Israeliano riflette come la Biennale Arte di Venezia si confermi, anche in questa 61/a edizione, uno spazio di dialogo e confronto. Pur nella tensione tra arte e attualità geopolitica, permette comunque lo svolgimento delle manifestazioni e degli eventi previsti dal programma. L'artista Belu‑Simion Fainaru ha accompagnato la presentazione della propria opera sottolineando l'importanza della riflessione sul ruolo dell'arte nelle società contemporanee.