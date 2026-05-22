In occasione del settantesimo anniversario della nascita di Andrea Pazienza, celebrato il 23 maggio 2026, è stato lanciato il sito ufficiale www.andreapazienza.com. Curato dai fratelli Michele e Mariella Pazienza, il portale raccoglie le opere di un artista riconosciuto come un uomo complicato e un genio creativo, una "rockstar del fumetto" che sfuggiva a ogni definizione. Nato a San Benedetto del Tronto, cresciuto in Puglia e formatosi tra Pescara e Bologna negli anni Settanta, Pazienza morì improvvisamente il 16 giugno 1988, a soli trentadue anni.

Nonostante la breve esistenza, ha lasciato un'eredità artistica straordinaria per qualità e originalità, in fumetti, illustrazioni, quadri e murales.

I fratelli Michele e Mariella descrivono il sito come una "vetrina" delle "mille facce" di Andrea, artista che amava "ingarbugliare le cose" e la cui opera non può essere "racchiusa in gabbie". Mariella ricorda come si autodefinisse una "rockstar", affermazione confermata dal tempo. Michele lo definisce una persona "complicata" che, nonostante i problemi, "dava in un equilibrio estremo". Entrambi sottolineano la sua sconvolgente attualità e la fortissima influenza sulle nuove generazioni, contribuendo a superare l'idea del fumetto come arte minore.

La mostra “Non sempre si muore” al MAXXI di Roma

Contemporaneamente, il MAXXI di Roma ospita la mostra “Andrea Pazienza. Non sempre si muore”, curata da Giulia Ferracci e Oscar Glioti, aperta dal 24 aprile al 27 settembre 2026. L'esposizione presenta per la prima volta in un contesto museale un grande murale che l'artista realizzò dal vivo nel 1987 alla Fiera del Fumetto di Napoli.

Il percorso espositivo ripercorre cronologicamente l'intera carriera di Pazienza, dagli anni della formazione alle ultime opere. Articolata in stanze tematiche e cromatiche, la mostra presenta personaggi iconici come Pentothal, Zanardi, le caricature di Sandro Pertini e Pompeo, affiancati da vasto materiale d'archivio.

Il murale del 1987, un'opera monumentale di otto metri per due metri e mezzo raffigurante una "venatio" di antico classicismo, è stato restaurato dal MAXXI. Rimasto "invisibile" per decenni alla Mostra d'Oltremare, verrà restituito a Napoli al termine dell'esposizione romana, trovando una nuova collocazione permanente e istituzionale che ne garantirà la visibilità a tutti.

Eredità e valorizzazione istituzionale

L'esposizione romana conferma l'impegno del MAXXI nel promuovere figure chiave della cultura visiva italiana del Novecento. L'inclusione del murale e l'ampio archivio evidenziano la multidisciplinarietà di Pazienza, riconoscendolo come fumettista, disegnatore, illustratore e autore sperimentale.

Il ritorno del murale a Napoli in un contesto museale avvia un dialogo significativo tra istituzioni culturali e la famiglia dell'artista. L'obiettivo è offrire una collocazione stabile e rispettosa a un'opera che lega il territorio campano alla storia del fumetto italiano. Le celebrazioni del settantesimo anniversario di Pazienza si concretizzano attraverso la digitalizzazione del suo archivio e la valorizzazione fisica del suo segno distintivo tramite la mostra e l'opera monumentale.