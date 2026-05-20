Andy Garcia ha presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes il suo nuovo film, "Diamond", un noir che fonde l'omaggio ai maestri del genere come Raymond Chandler con l'ambientazione nella Los Angeles contemporanea. La pellicola, fuori concorso, vede Garcia nel doppio ruolo di protagonista e regista, affiancato da un cast stellare che include Vicky Krieps, Rosemarie DeWitt, Brendan Fraser, Bill Murray, Dustin Hoffman, Danny Huston, Demián Bichir e Robert Patrick. L'idea per "Diamond", ha rivelato Garcia, è nata oltre quindici anni fa, ispirata da un racconto in stile noir che sua figlia Daniella doveva scrivere al liceo, da cui ha iniziato a immaginare le prime scene.

È la seconda prova di Garcia alla regia di un lungometraggio di finzione, vent'anni dopo "Lost City". La realizzazione del progetto è stata complessa: inizialmente concepito come serie televisiva, "Diamond" ha subito quindici anni di rifiuti da network e piattaforme, trovando infine la luce grazie a produttori indipendenti. Il film introduce Joe Diamond, un detective dal look vintage – giacca, cravatta e fedora – che si muove in una Los Angeles moderna, tra vape, auto elettriche, cellulari e TikTok, dove la sua estetica retrò gli conferisce una sorprendente popolarità.

Un noir tra tradizione e innovazione

La trama vede Joe Diamond risolvere casi che la polizia di Los Angeles non riesce a gestire.

Il detective accetta l'incarico di scagionare Sharon Cobbs (interpretata da Vicky Krieps), vedova sospettata dell'omicidio di un ricco uomo d'affari. Garcia ha spiegato che il noir lo ha affascinato fin dall'infanzia, citando autori come Hammett, Cain e Chandler per la loro capacità di esplorare l'oscurità e le ombre di una società disfunzionale. Questi scrittori raccontano storie in cui l'eroe, affrontando scelte morali difficili, viene indurito dalla vita. Ha anche menzionato attori come Bogart e Mitchum, la cui apparente freddezza rende ancor più toccanti i momenti di crisi emotiva.

Il film si posiziona tra passato e presente, mantenendo gli archetipi del noir classico ma aggiornandoli ai codici visivi e ai riferimenti sociali contemporanei.

La popolarità del protagonista sui social media, l'integrazione della tecnologia e l'ambientazione in una Los Angeles attuale dimostrano l'evoluzione del genere pur rimanendo fedele alle sue radici di tradizione.

Dalla Croisette ai nuovi progetti cinematografici

Andy Garcia, nato a Cuba nel 1956 e naturalizzato statunitense, ha espresso emozione per gli applausi ricevuti a Cannes e guarda già a nuove produzioni. Ha scritto "Hemingway e Fuentes", sceneggiatura ambientata negli anni in cui Ernest Hemingway scrisse "Il vecchio e il mare" a Cuba, esplorando l'amicizia tra lo scrittore e Gregorio Fuentes, suo capitano e amico per vent'anni. Garcia auspica che questo nuovo progetto possa essere realizzato più rapidamente rispetto alla lunga gestazione di "Diamond".

La partecipazione fuori concorso di "Diamond" al Festival di Cannes riafferma il legame tra l'attore-regista e il noir cinematografico, e con i festival europei, come testimoniato dalla precedente selezione di "Lost City". Garcia ha spesso sottolineato l'importanza di valorizzare la scrittura e la regia di genere, in un panorama che tende a marginalizzare il noir. Diamond si configura come una sintesi riuscita tra memoria cinematografica, innovazione e dialogo con le nuove generazioni, grazie anche al coinvolgimento di attori di alto livello e all'ambientazione urbana di Los Angeles.