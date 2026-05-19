La XXXVII edizione del Ravenna Festival prenderà il via giovedì 21 maggio 2026 alle ore 21 al Pala de André, con una serata inaugurale di altissimo prestigio. Protagonista indiscussa sarà Anne-Sophie Mutter, una delle violiniste più acclamate del panorama internazionale, che celebra il cinquantesimo anniversario della propria straordinaria carriera. Ad affiancarla sul palco, la Royal Philharmonic Orchestra, guidata dal suo direttore musicale, Vasily Petrenko. L'evento si preannuncia fortemente simbolico, non solo per la presenza dell'illustre interprete, ma anche per la significativa scelta del repertorio proposto.

Il programma della serata inaugurale si articola in due parti. La prima vedrà l'esecuzione del Concerto per violino e orchestra in re maggiore Op. 61 di Ludwig van Beethoven, un'opera emblematica che ha segnato la carriera di Mutter fin dai suoi esordi. Il suo giubileo artistico, infatti, ha radici nel 1976, quando, a soli tredici anni, l'incontro folgorante con Herbert von Karajan le aprì le porte di una carriera di risonanza mondiale. Con il celebre maestro austriaco, Mutter ha inciso più volte proprio il concerto beethoveniano. Nella seconda parte del concerto, Vasily Petrenko dirigerà la Royal Philharmonic Orchestra nella Sinfonia n. 5 di Gustav Mahler, un capolavoro autobiografico composto tra il 1901 e il 1902, reso celebre in particolare dal suo celebre Adagietto, immortalato dal film “Morte a Venezia” di Luchino Visconti.

Il vasto programma del Ravenna Festival 2026

Il Ravenna Festival 2026, in programma dal 21 maggio all’11 luglio, si presenta con un cartellone particolarmente ricco, che include oltre cento alzate di sipario, più di mille artisti coinvolti e ben dodici prime assolute. Il titolo di questa edizione, “Nacque al mondo un sole”, riprende un celebre verso dantesco dal Paradiso (XI, 50) e intende rendere omaggio alla figura di Francesco d’Assisi, in occasione degli ottocento anni dalla sua morte. All’interno del vasto programma figurano artisti di fama internazionale e grandi produzioni multidisciplinari, che spaziano dalla musica alla danza e al teatro, offrendo un'esperienza culturale a 360 gradi.

Anne-Sophie Mutter, violinista di origine tedesca, si conferma un punto di riferimento imprescindibile nel panorama del violinismo mondiale. La sua influenza non si limita al repertorio classico-romantico, ma si estende alle numerose e fruttuose collaborazioni con i maggiori compositori contemporanei. La sua dedizione si manifesta anche nell’impegno costante verso le nuove generazioni di talenti, concretizzatosi con la fondazione dei Mutter’s Virtuosi e il recente progetto discografico ASM Forte Forward. Il suo atteso ritorno a Ravenna, dopo la partecipazione nel 2023 a una maratona di solidarietà per l’alluvione in Romagna, durante la quale rinunciò al proprio cachet, aggiunge un ulteriore e significativo valore alla serata inaugurale del Festival.

Orchestre di prestigio e omaggi a San Francesco

La Royal Philharmonic Orchestra, fondata nel 1946 a Londra, è oggi annoverata tra le formazioni sinfoniche più prestigiose d’Europa. Dal 2021, la sua direzione musicale è affidata a Vasily Petrenko, direttore russo di grande esperienza e caratura internazionale. Petrenko è stato già protagonista alla guida di importanti istituzioni come la European Union Youth Orchestra, la Royal Liverpool Philharmonic e la Oslo Philharmonic, e vanta un curriculum di collaborazioni con le maggiori orchestre internazionali e significative incisioni discografiche. Il programma del festival prevede numerosi altri appuntamenti con orchestre di rilievo, tra cui spicca la presenza del maestro Riccardo Muti, che sarà impegnato con la sua Orchestra Cherubini in diversi progetti strettamente legati al fil rouge francescano che pervade l'intera edizione.

L’edizione 2026 del Ravenna Festival si distingue anche per le sue commissioni originali, tra cui spiccano “Il Santo folle” di Guido Barbieri e Marcello Fera, e l'emozionante ricostruzione musicale del “Cantico delle creature” eseguita dall’Ensemble Micrologus. Il ricco e variegato cartellone coinvolgerà teatri, basiliche e altri spazi storici della città, con l’ambizioso obiettivo di unire la tradizione secolare con nuove visioni artistiche, consolidando il ruolo del Ravenna Festival come uno dei principali appuntamenti culturali italiani e internazionali.