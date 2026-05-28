Castellammare di Stabia rende omaggio al suo illustre cittadino, il drammaturgo e regista Annibale Ruccello, a settanta anni dalla nascita e a quarant’anni dalla sua scomparsa. L’evento celebrativo si concretizza nell’allestimento de 'Le fiabe di Ruccello', uno spettacolo che porta in scena i suoi testi più significativi. La regia è curata da Luciano Melchionna, mentre l’adattamento dei testi è opera di Monica Citarella. Le rappresentazioni prendono vita in due luoghi sacri del centro antico stabiese, le chiese di via Gesù, grazie all’interpretazione degli attori Ingrid Sansone, Pako Ioffredo, Irene Isolani e Renato Bisogni.

Un viaggio narrativo tra sacro e profano

Il percorso teatrale si snoda attraverso due segmenti distinti ma complementari. La prima parte, intitolata 'Mamme, Madonne e poveri figli', ha luogo nella suggestiva Chiesa di Gesù e Maria. Qui, Ingrid Sansone e Pako Ioffredo, sotto la direzione di Luciano Melchionna, animano lo spazio sacro, muovendosi tra i transetti laterali, i confessionali, il retro dell’altare maggiore e il pulpito. Gli attori recitano immersi nella bellezza dei dipinti della Madonna del Soccorso di Luca Giordano e della Gloria di Cristo di Vincenzo Galloppi. In questa cornice vengono messe in scena fiabe come 'Catarinella', 'Mamma Cusetora' e 'La Fanciulla rubata dal sole'.

Successivamente, il pubblico viene accompagnato alla vicina Chiesa del Purgatorio per assistere a 'Fiabe dell’Aldilà e l’aldiquà'.

Questa seconda sezione vede protagonisti Irene Isolani e Renato Bisogni, che interpretano racconti tratti da 'L’osteria del melograno', un’opera giovanile del 1976 che Ruccello scrisse in collaborazione con Lello Guida. Tra le storie presentate spicca la 'messa dei morti', un testo che in seguito confluì nella celebre opera 'Ferdinando' del 1984. Non mancano poi i divertissements come 'Lo cunto dei piriti' e le fiabe della 'jatta cummarella', di Sciocà e del 'mondo alla rovescia'.

'Le fiabe di Ruccello' nel festival 'Racconti per Ricominciare'

Lo spettacolo 'Le fiabe di Ruccello', prodotto da TeatroNovanta‑Gruppo Le Muse con il sostegno della Città di Castellammare di Stabia, si inserisce nel ricco programma della settima edizione del festival 'Racconti per Ricominciare'.

Le repliche sono previste per il 29 e il 30 maggio. Il festival, curato da Vesuvioteatro con la direzione artistica di Claudio Di Palma e la consulenza di Giulio Baffi, si svolge dal 22 maggio al 7 giugno 2026. Questa rassegna teatrale diffusa e itinerante anima diversi luoghi della Campania, tra cui, oltre a Castellammare di Stabia, anche Ercolano, Portici, Benevento, San Giorgio a Cremano, Caserta e Summonte. Gli spettacoli, caratterizzati da un’atmosfera unica, iniziano al tramonto e coinvolgono un vasto cast di cinquantasei attori e attrici.

A Castellammare di Stabia, la programmazione de 'Le fiabe di Ruccello' è iniziata il 22 maggio 2026, con le menzionate repliche successive. I biglietti per assistere agli spettacoli hanno un costo di 12 euro per l’intero, 10 euro per il ridotto (destinato a under 25, over 65 e convenzioni) e 5 euro per i bambini dai quattro ai dieci anni, mentre l’ingresso è gratuito per i più piccoli fino a tre anni.

Il cast artistico del festival

La settima edizione del festival 'Racconti per Ricominciare' vanta la partecipazione di un nutrito gruppo di artisti. Tra i cinquantasei attori e attrici coinvolti figurano nomi come Viviana Altieri, Pasquale Aprile, Chiara Baffi, Renato Bisogni, Sara D’Aiello, Carlo Di Maro, Manuel Di Martino, Antonio Marfella, Veronica Mazza, Gioia Miale, Peppe Miale, Ettore Nigro, Eduardo Tartaglia e Chiara Vitiello. L’iniziativa complessiva del festival mira a valorizzare il patrimonio culturale e artistico della Campania attraverso la magia del teatro itinerante, portando le rappresentazioni in contesti storici e suggestivi della regione.