Sono stati annunciati il 15 maggio, nell’Arena Bookstock del Salone Internazionale del Libro di Torino, i finalisti del Premio Strega Ragazze e Ragazzi per le categorie 6+, 8+ e 11+, dedicate ai giovani lettori. Giunto alla sua undicesima edizione, questo riconoscimento si conferma uno degli appuntamenti più rilevanti in Italia per la letteratura destinata all’infanzia e all’adolescenza. Il premio è promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti Benevento, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e la Bologna Children’s Book Fair.

Le selezioni sono state curate dai rispettivi comitati scientifici, mentre i vincitori di quest’anno saranno scelti da una vasta giuria composta da 6.150 ragazze e ragazzi, in rappresentanza di 390 tra scuole primarie e secondarie di primo grado, biblioteche e gruppi di lettura, sia in Italia che all’estero.

Per la categoria 6+, i libri in finale sono “La scuola degli animali” di Maria José Ferrada e Issa Watanabe (Topipittori), tradotto da Marta Rota Nuñez; “Ada e le formiche nella pancia” di Stefanie Höfler e Philip Waetchter (uovonero), tradotto da Anna Patrucco Becchi e Laura Imai Messina; e “L’ospedale dei giocattoli” (Salani).

Nella categoria 8+ figurano “Lotte Pelomatto” di Lena Frölander-Ulf (Iperborea), tradotto da Laura Cangemi; “MentiRosa.

Storia di una bambina che inventava la verità” di Espérance Hakuzwimana (Mondadori); “Florian” di Guus Kuijer (Camelozampa), tradotto da Valentina Freschi e Germano Zullo; e “Non tutte le barche prendono il mare” di Albertine (Timpetill), tradotto da Beatrice Masini.

Per la categoria 11+, i titoli finalisti sono “Non si dice sayonara” di Antonio Carmona (Emons Edizioni), tradotto da Mirta Cimmino; “Una balena in spiaggia” di Vinko Möderndorfer (besa muci), tradotto da Lucia Gaja Scuteri; e “Yonder. Per sognare un mondo senza guerra” di Ali Standish (Mondadori), tradotto da Anna Carbone.

Struttura e nuove sezioni del Premio

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è supportato da BPER Banca, dal media partner RAI e dagli sponsor tecnici Librerie Feltrinelli e SYGLA.

Il Comitato scientifico include Alessandro Barbaglia, Simonetta Bitasi, Lorenzo Cantatore, Maria Coleti, Maria Greco, Vittorio Macioce, Elena Pasoli, Marcella Terrusi e Maddalena Vaglio Tanet. Dal 2022, è stata introdotta la sezione Narrazione per immagini, dedicata ai libri illustrati. Quest’anno, tra i quarantanove titoli proposti, il comitato scientifico di questa sezione – composto da Anna Castagnoli, Diletta Colombo ed Emilio Varrà – ha selezionato una terna finalista: “Sua Altezza Poltiglia. Principessa di fango” di Beatrice Alemagna (Topipittori); “La strega civetta” di Nicolas Digard e Myriam Dahman (Gallucci editore), tradotto da Clara Serretta e illustrato da Júlia Sardà; e “Bang! (La vita per quel che ne sappiamo)” di Ziggy Hanaor (Quinto Quarto), tradotto da Gioia Guerzoni e illustrato da Cristóbal Schmal.

Un’altra novità è il premio al Libro d’esordio, giunto alla sesta edizione e assegnato dal 2020. Le prime selezioni per le categorie 6+, 8+ e 11+ sono state rese note durante la Bologna Children’s Book Fair, un evento di riferimento internazionale per la letteratura illustrata e per ragazzi. Durante la stessa manifestazione, fissata per il 15 aprile 2026, saranno proclamati i vincitori delle categorie Narrazione per immagini e Libro d’esordio. Oltre a un premio in denaro per l’autore, è previsto un riconoscimento equivalente anche per l’illustratore, nella categoria Narrazione per immagini (se diverso dall’autore), e per il traduttore, nel caso di opere in traduzione per il Libro d’esordio.

Le cerimonie di premiazione e l'impatto culturale

I vincitori delle categorie 6+, 8+ e 11+ saranno premiati a Roma, nel mese di dicembre, in occasione di “Più Libri Più Liberi”, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Questo evento rappresenta un momento significativo per la letteratura d’infanzia e per il giovane pubblico, offrendo agli autori finalisti l’opportunità di incontrare direttamente i giovani giurati e i promotori della lettura. Nelle sue edizioni, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi si è affermato come un punto di incontro cruciale tra la filiera editoriale e le istituzioni, rafforzando il dialogo tra scrittori, editori, lettori e operatori culturali.

Le edizioni del premio sono seguite con grande interesse dagli operatori del settore e costituiscono un riferimento per la promozione delle migliori proposte di narrativa, saggistica e libri illustrati per bambini e ragazzi.

La partecipazione della Bologna Children's Book Fair tra i promotori consolida ulteriormente il legame tra la grande editoria specializzata per l'infanzia e la valorizzazione delle eccellenze italiane e straniere nel campo del libro per ragazzi. L’elenco completo dei titoli candidati e tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale premiostrega.it.