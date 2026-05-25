Antonella Antonia Paolini e Lidia Popolano sono le celebrate vincitrici dell’edizione 2026 del Premio Pagliarani, un prestigioso riconoscimento dedicato alla poesia italiana contemporanea. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 25 maggio 2026, come annunciato dagli organizzatori, e ha posto in risalto opere poetiche di particolare spessore espressivo e innovativo. Il premio è stato istituito per onorare la memoria di Elio Pagliarani, una figura di riferimento imprescindibile nel panorama della poesia nazionale e internazionale.

Il Premio Pagliarani si propone annualmente di individuare e valorizzare poetesse e poeti che si distinguono per la loro ricerca linguistica e per l’attualità dei temi affrontati nei loro testi.

La selezione delle vincitrici di quest’anno evidenzia la costante attenzione del comitato verso le nuove e promettenti voci della letteratura. In particolare, la giuria ha scelto di premiare Paolini e Popolano per la notevole forza evocativa delle loro raccolte e per la loro acuta capacità di tradurre in versi la complessità e le sfide dei tempi odierni. La commissione ha motivato la propria scelta con le seguenti parole: “Le autrici si segnalano per l’originalità della loro scrittura e per la capacità di dare nuova voce alla poesia italiana”.

Il Premio Pagliarani e la valorizzazione della poesia italiana

Fondato in memoria di Elio Pagliarani, il premio nasce dalla ferma volontà di valorizzare la letteratura poetica italiana, promuovendo attivamente sia autori emergenti sia opere inedite o pubblicate di recente.

Nel corso degli anni, il Premio Pagliarani è divenuto un appuntamento fisso e atteso nel panorama letterario nazionale, spesso fungendo da trampolino di lancio per poetesse e poeti che hanno poi intrapreso carriere di grande rilievo. Una particolare attenzione è sempre stata rivolta alle tematiche sociali, alla sperimentazione linguistica e alle innovazioni formali.

Nel corso delle sue edizioni, il Premio ha accolto e celebrato autori appartenenti a generazioni diverse, favorendo un coinvolgimento ampio e una ricca varietà di linguaggi poetici. Ha inoltre promosso numerose iniziative di dialogo e confronto tra poeti, critici e lettori, contribuendo a vivacizzare il dibattito culturale. Le rigorose modalità di selezione si basano su un’attenta analisi dei volumi presentati e su una valutazione approfondita del loro valore letterario, anche nell’ottica di una potenziale diffusione internazionale della poesia italiana contemporanea.

Le vincitrici e la centralità femminile nella poesia

Con questo importante riconoscimento, Antonella Antonia Paolini e Lidia Popolano si aggiungono alla già nutrita lista delle scrittrici italiane premiate, sottolineando con forza la crescente centralità delle donne nelle recenti evoluzioni e tendenze della poesia italiana. Le loro raccolte si sono distinte per aver saputo coniugare con maestria una profonda sensibilità personale con una lucida riflessione civile, elementi che la giuria ha voluto evidenziare in modo particolare durante la cerimonia di premiazione. Il Premio Pagliarani offre loro una significativa occasione di visibilità e rappresenta un ulteriore stimolo alla diffusione delle opere vincitrici, non solo tra gli addetti ai lavori ma anche presso il grande pubblico e i giovani lettori, avvicinandoli alla bellezza e alla profondità della poesia.

Nel dinamico panorama letterario contemporaneo, il Premio Pagliarani si conferma come una piattaforma cruciale sia per la scoperta di nuovi e promettenti talenti sia per il rafforzamento del ruolo intrinseco della poesia come strumento critico e di interpretazione della realtà. Alla luce di queste consolidate premesse, la premiazione di Paolini e Popolano si inserisce perfettamente in un quadro di continuità e al contempo di rinnovamento, che costituisce una delle cifre distintive e più apprezzate del premio stesso, proiettandolo verso future edizioni di successo.