Antonio Manzini, autore di successo e creatore dell'iconica serie di romanzi dedicata al vicequestore Rocco Schiavone, ha annunciato l'imminente uscita di un nuovo titolo: “I tramezzini di Rocco Schiavone”. Il volume, che sarà pubblicato dalle edizioni Sellerio, promette di immergere i lettori in una nuova indagine, ambientata tra i consueti e affascinanti paesaggi valdostani e arricchita dai riferimenti gastronomici che sono diventati un tratto distintivo del personaggio. La notizia, diffusa l'11 maggio 2026, conferma ancora una volta il felice connubio tra il genere noir e la cucina nelle avventure di Schiavone.

Durante la presentazione del libro, Manzini ha evidenziato come il suo protagonista, Rocco Schiavone, non possa fare a meno di un buon tramezzino mentre riflette sulle sue complesse indagini. Questo nuovo lavoro mira a intrecciare l'atmosfera tipica dei romanzi precedenti – caratterizzata da ironia, disincanto e una profonda analisi sociale – con un accento ancora maggiore sulla dimensione quotidiana e conviviale del vicequestore. L'autore ha spiegato che “i tramezzini rappresentano la pausa necessaria per affrontare le complessità di Aosta e dei delitti che vi si consumano”, sottolineando l'importanza di questi momenti di ristoro nella vita del burbero ma amato investigatore.

Il fenomeno Rocco Schiavone tra letteratura e televisione

Negli anni, Rocco Schiavone è emerso come una delle figure più riconoscibili e amate del noir italiano contemporaneo. La serie di romanzi a lui dedicata ha riscosso un notevole successo sia di pubblico che di critica, consolidando la sua posizione nel panorama letterario. Le sue storie hanno trascenduto la pagina scritta, venendo adattate per la televisione in una fortunata fiction Rai. Questa trasposizione ha ulteriormente rafforzato l'immagine del vicequestore, rendendolo un simbolo di un poliziesco che coniuga realismo e un'inconfondibile vena ironica. Le vicende si sviluppano prevalentemente ad Aosta e nei suoi dintorni, luoghi che conferiscono un'atmosfera autentica e suggestiva alle indagini narrate sia nei libri che nella serie televisiva.

La scelta di affiancare il racconto investigativo a una dimensione culinaria si inserisce in una ricca tradizione letteraria. Questa pratica esalta i caratteri più umani e quotidiani degli investigatori, includendo dettagli sugli usi alimentari che contribuiscono a rendere il protagonista più vicino e comprensibile al lettore, aggiungendo strati di profondità alla sua personalità.

Sellerio e il successo editoriale della serie

La casa editrice Sellerio, da sempre un punto di riferimento per la letteratura italiana contemporanea, ha avuto un ruolo cruciale nella diffusione e nel successo dei romanzi della serie di Rocco Schiavone. Grazie alla sua pubblicazione, la saga ha raggiunto un vasto pubblico, anche oltre i confini nazionali.

Il ciclo ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, continuando ad attrarre nuovi lettori affascinati dalle atmosfere del noir ambientato nel Nord Italia, dalle sfaccettature psicologiche del protagonista e dalla vivida narrazione degli scenari valdostani. Ogni nuovo titolo contribuisce a rafforzare il legame tra i lettori e il personaggio creato da Antonio Manzini, confermando l'autore tra le figure di spicco del panorama letterario attuale.