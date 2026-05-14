Martedì 19 maggio alle 15.25 Rai3 trasmetterà ‘Asteroide 20049 Antonio Presti’, il documentario prodotto da Rai Documentari dedicato alla figura di Antonio Presti, imprenditore, artista e mecenate siciliano nato a Messina il 12 maggio 1957. Nel 2024 l’International Astronomical Union gli ha intitolato un asteroide, riconoscendo il suo impegno nella diffusione della “politica della bellezza”. Dopo la messa in onda televisiva, il film sarà disponibile anche su RaiPlay.

Il documentario

Il documentario racconta il percorso umano e artistico di una delle personalità più originali e controcorrente della cultura italiana contemporanea. Considerato da alcuni un visionario e da altri un provocatore, Presti ha scelto fin dagli anni Ottanta di investire il proprio patrimonio e la propria vita nella trasformazione sociale attraverso l’arte.

L’asteroide che porta il suo nome diventa il simbolo di un cammino iniziato con ‘Fiumara d’Arte’, il più grande parco di sculture a cielo aperto d’Europa, proseguito con ‘Atelier sul Mare’, albergo-museo dedicato all’arte contemporanea, fino ad arrivare a Catania con ‘Magma’, il museo diffuso che ha trasformato il quartiere Librino in un laboratorio di rigenerazione urbana e partecipazione collettiva.

Proprio Librino rappresenta il centro emotivo e narrativo del documentario. Un quartiere che, come racconta Presti, per anni è stato segnato dal “mancamento”, ma che oggi si presenta come uno spazio fertile grazie ai progetti artistici che hanno coinvolto scuole, famiglie, bambini e associazioni del territorio.

Qui l’arte assume un ruolo sociale profondo: non semplice elemento decorativo, ma strumento di riscatto, educazione e responsabilità civile. “Vorrei che venire a Librino non significasse solo venire a vedere il museo a cielo aperto - afferma Presti - ma assumesse anche un valore civile e politico, dove il pubblico partecipa al progetto creativo con la sua presenza e la sua azione, riappropriandosi del territorio e restituendo economia”.

L'arte come dono

Il documentario, scritto da Fedora Sasso e Francesco Castellani, con la curatela di Giulietta Venneri e la regia della stessa Sasso, prende avvio dall’Osservatorio Astrofisico di Isnello, in Sicilia, luogo dal quale viene osservato l’asteroide ‘20049 Antonio Presti’. Da qui si sviluppa un racconto che attraversa i principi cardine della filosofia del mecenate: l’arte come dono, la bellezza come responsabilità etica e la comunità come luogo di crescita spirituale e civile.

Un viaggio che mette in relazione dimensione terrestre e cosmica, materia e visione, esperienza personale e valore universale. “Con lo stupore si inizia ed anche con lo stupore si termina… entro nel mondo dell’unità, dove una cosa, una creatura dice all’altra ‘questo sei tu’”, conclude Presti, restituendo il lato più intimo e spirituale del suo pensiero.

Prodotto da Rai Documentari, diretta da Luigi Del Plavignano, ‘Asteroide 20049 Antonio Presti’ si inserisce nel filone dei racconti dedicati a figure che hanno ridefinito il rapporto tra arte, territorio e comunità, offrendo uno sguardo originale su chi ha fatto della bellezza una forma di impegno civile.